Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Özkanlar Kavşağındaki Valide Cami ve Kız Kur’an Kursunun dernek yöneticileriyle bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, caminin çevresinde ve tuvaletinde düzenleme yapılması talebinin yerine getirilmesi için talimat verdi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye başkan yardımcılarıyla birlikte Özkanlar Kavşağında bulunan Valide Cami ve Kız Kur’an Kursunun dernek yöneticileri ile bir araya gelerek, istek ve taleplerini dinledi.İlk defa camilerine bir belediye başkanının geldiğini belirten Valide Camii Yaşatma Derneği Başkanı Ethem Karaca, caminin 55 yıldır hizmet verdiğini ve bazı eksikliklerinin olduğunu söyledi. Camii etrafındaki çevre düzenlemesinin çok eski olduğunu belirten Karaca, “Cuma namazı için gelenler kapasite yetersiz olduğu için dışarıda namaz kılıyorlar. Ancak şadırvanın olduğu yer de yetersiz geliyor. Bazı ufak tefek eksikliklerimiz var. Çevre düzenlememiz 30-40 yıllık taşlardan oluşuyor. Vatandaşlarımız bu taşların üzerinde namaz kılıyorlar. Özkanlar Kavşağında olması nedeniyle özellikle camimize esnaf ve öğrenciler geliyor. Bunun yanında camii tuvaletimiz 55 yıl önce yapılmış. Ufak tefek rötuşlar yapılmış ancak yeterince tamirat ve güzelleştirme yapılamamış. Tuvaletimizi de öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlarımız yoğun olarak kullanıyor. Sayın başkanımızın desteği ve çevre esnafımızın ilgisiyle bu işin üstesinden geleceğimize inanıyoruz” dedi.Talepleri yerinde dinleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, camide istenilen tüm düzenlemelerin yapılacağını ifade etti. Başkan Başdeğirmen, “Şadırvanı yeni haline çeviriyoruz ve camii çevresindeki çevre düzenlemesini yapıyoruz. Kırık mermerleri ve tuvaleti yenileyeceğiz” diye konuştu.Başkan Başdeğirmen Valide Kız Kur’an Kursu’nun masa taleplerinin de yerine getirilmesi için talimat verdi.Toplantının ardından Başkan Başdeğirmen, çevredeki esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla da sohbet etti.