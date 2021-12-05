ARAÇ İÇİ SES YÜKSELTMELERİ İÇİN TEKNOLOJİ VE UZMAN KADRO GÜNDEM OTO MÜZİK'TE

Araç içi sesiniz sizi hayal kırıklığına mı uğratıyor?

Mevcut sistemlerinizde ses bağlantısı veya işlevlerden yoksun musunuz?

Aracınızda mükemmel sese ulaşmak için Gündem Oto Müzik'i bugün arayın ve randevu alın. Müziğin keyfini çıkarın ve ses sisteminizde ki her şeyi net bir şekilde duyun.

Adres:

Sanayi mahallesi 3236 sokak No:4 ISPARTA

Telefon:

Erdi ÖZDEMİR -

0 546 244 53 10



Okan İŞ -

0 541 837 09 35

Isparta'da, yaratıcı fikirleriyle Gündem Oto Müzik , araç içi bilgi-eğlence ve müzik sistemleri uygulamalarıyla otomotiv teknolojisinin önemli bir etkinleştiricisi olarak kabul ediliyor.Ses kalitesinden, işlevinden veya tarzından yoksun olduğunuzu fark ederseniz, Gündem Oto Müzik, araç ses sisteminizdeki konforunuzu yükseltebilir.Gündem Oto Müzik, ses sisteminizi geliştirir ve yüksek volumlerde aracınızda net bir ses elde eder.Yapılan iş örnekleri arasında pandizot, arka görüş sistemi, bagaj iç dizayn, multimedya, CD ve MP3 kurulumları, hoparlör yükseltmeleri, amplifikatörler, subwoofer'lar ve tweeter'lar yer alır.Her marka araç için bütçeniz dahilinde çalışabilirsiniz. Deneyimli teknisyenler kaliteli bileşenler kullanarak sorunsuz montaj konusunda uzmandır. Bu, aracınızı orijinal durumunu korurken yeni sisteminizi takmak anlamına gelir. Yani arabanız dış ve iç görüntüsünden bir şey kaybetmez.Gündem Oto Müzik; ses sisteminizde gerçekten en fazla etkiyi yaratmak için eksiksiz bir hoparlör yükseltme yelpazesi ve ek amplifikatörler seçenekleri sunabilir.Tüm en büyük markaların, araba hoparlör sistemleri, subwoofer'lar, amplifikatörler ve çok daha fazlası için hemen randevu alıp aracınızda muhteşem bir sese sahip olabilirsiniz.Gündem Oto Müzik, Clarion, Sony, Kenwood, Pioneer, JVC ve Alpine dahil olmak üzere önde gelen tüm ses üreticileriyle çalışır.