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Isparta haber: ​Başdeğirmen “Engellilerimizin her zaman yanındayız”

Isparta haber: ​Başdeğirmen “Engellilerimizin her zaman yanındayız”
ISPARTA
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Başdeğirmen “Engellilerimizin her zaman yanındayız”
Isparta’daki engelli sivil toplum kuruluşu başkanları, yöneticileri ve engelli bireyler, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ederek, destek ve hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler. Başkan Başdeğirmen de, “Isparta Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız” dedi.
 
Isparta’da bulunan 27 engelli sivil toplum kuruluşunun başkanları, yöneticileri ve engelli bireyler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkanı Başdeğirmen, bugüne kadar engellilere belediye olarak verdikleri hizmetler hakkında bilgiler aktarırken, engelli dernekleri yöneticileri de belediyenin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade ederek, teşekkürlerini iletti. Ziyarette Başkan Başdeğirmen’in konuşması işaret diliyle tercüme edildi.
Engelli bireyleri kapıda tek tek karşılayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Hoş geldiniz, şeref verdiniz, burayı neşelendirdiniz. Sizlerle birlikte olmak bizler için mutluluk verici” dedi. Yılın her günü engellilerle birlikte olduklarını ve hiç ayrılmadıklarını belirten Başkan Başdeğirmen, hiç kimsenin bugünkü engelini kendi tercihi olarak seçmediğini ve engellilik durumunu Allah’ın vermiş olduğu bir nimet olarak gördüklerini söyledi. Başdeğirmen, “Engelim olsa ne yapardık, çocuğum engelli olsa ne yapardım, eşim engelli olsaydı neler yapmamız lazımdı şeklinde empati yaptığımızda sizleri çok daha iyi anlayabiliyoruz. Herkes bu empatiyi yaparsa hiçbir problemimiz kalmaz. Sizler de bu sayede hiçbir sorun yaşamazsınız” dedi.
Yerel seçimlerde göreve gelmesinin ardından engellilerin birçok sorunla karşı karşıya olduklarını gördüklerine değinen Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Sorunları çözmek adına bizimle birlikte göreve gelen arkadaşlarımızla sizler için farklı projelendirmelere girdik. Sizlerin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba göstermeye başladık. Engelli bir vatandaşımızın evine girmesinde sorun varsa rampalarını yapıyoruz. Evinin içinde banyosuna, lavobasına tekerlekli sandalye veya herhangi bir aracıyla giremiyorsa tadilatları yapıyoruz. Bu durumlarda bize ulaşın. Örneğin tekerlekli sandalye banyo kapasına sığmadı, 30 santim genişlemesi lazım, geliyoruz orayı genişletiyoruz. Göreve geldiğimizde engellilerimizin kullandığı su, normal vatandaşlarımızın kullandığı su ücretinden yüzde 30 indirimliydi. Biz bunu az gördük ve o indirimi yüzde 50’ye çıkardık. Şuanda engelli vatandaşlarımız, suyu yüzde 50 indirimli kullanıyor. Bu da belediyemizin sizlere bir katkısıdır. Tüm engellilerimizin neye ihtiyacı varsa biz oradayız. Belediye olarak sadece 3 Aralık değil, her gün ihtiyacı olan engelli bireylerimizin yanında oluyoruz” şeklinde konuştu.
Engelli bireylerin topluma kazandırılması ve toplumla birlikte olması için sorunlarına dikkat çekmek amacıyla tüm vatandaşları destek olmaya davet eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Etkinlikler yapıyoruz. Bugün down sendromlu bir çocuğumuzun annesi ‘Siz bu etkinlikleri yapmasaydınız ben çocuğumu dışarı çıkaramıyordum, sizlerden Allah razı olsun. Bugün çocuğum dışarıda’ diyor. Biz bunları gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Çocuklarımızın mutluluklarını her zaman görmek istiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın bilgi düzeylerini yükseltmeye çalışmamız aslında yaptığımız çalışmaların en önemlilerinden birisi. Örneğin engelli rampalarının önüne araçların konulmaması, bu durumu hassasiyetle takip ediyoruz. Maalesef bazı vatandaşlarımız bunu yapıyorlar. Engellilerimizin araç park edeceği yerlere ‘benim yerimi aldıysan, engelimi de al’ yazıları astık. Vatandaşlarımızın bilinçlenmesi konusundaki çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
Başkan Başdeğirmen, engelli bireylerin şehir merkezindeki tuvaletlerden yararlanabilmeleri için düzenlemeler yaptıklarını ve engelli tuvaletleri oluşturduklarını belirterek, evde bakım hizmeti de verdiklerini söyledi. Bir ailenin evladını kaldırıp banyoya götüremediği zaman talep gelmesi halinde belediye ekibinin aileye yardımcı olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Önceden engellilerimizi taşıyan aracımız yoktu. Eski bir otobüsümüz vardı. Şimdi akülü araçların da girebildiği son derece modern güzel bir araç yaptırıp, getirttik ve sizlerin hizmetinize sunduk. Son 2,5 yılda engelli vatandaşlarımıza güzel hizmetler verdiğimizi düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Engelliler Gününüzü kutluyorum. 6 akülü sandalyeyi temsilen vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Engellilerimize bugün toplam 50 akülü, 30 da manuel sandalye teslimi yapacağız. Geriye kalanları evlerinde teslim edeceğiz. Isparta Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız, bunu asla unutmayın” görüşlerinde bulundu.
Engelli sivil toplum kuruluşları başkanları, hizmetlerinden dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkürlerini ilettiler.
Altı Nokta Körler Derneği Başkanı İsmail Er, Isparta Belediyesi’nin engellilere yönelik hizmetlerinden memnun olduklarını söyledi. Er, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in koskoca bir şehri idare ettiğinin farkında olduklarını ve sadece engellilerin değil, tüm vatandaşların sorunlarıyla ilgilendiğini dile getirdi. Er, “Şunu gururla söyleyebilirim ki, belediye ile iletişim noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Bu bizim için çok önemli. Bir kurumla iletişim kurulabiliyorsa sorunlar aşılabiliyor. Taleplerimize hep olumlu yaklaşılıyor. Isparta Belediyesi’nden çok memnunuz. Yapılan çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Önemli olan başkanımızın yaklaşımı ve iyi niyeti. Bu olduğu sürece sorunlar çözülecektir diye düşünüyorum. Isparta Belediyesi her kademesindeki çalışanıyla engelli ve diğer vatandaşların hizmetine koşuyor” ifadelerini kullandı.
KANSEV Derneği Başkanı Cemaliye Bardakçı da engelli sivil toplum kuruluşları temsilcilerini kabul ettiği için Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti. Daha önceki dönemde belediyede engelli koordinasyon merkezi olmadığını belirten Bardakçı, “Engelli koordinasyon merkezi kurulması çok iyi oldu. Belediyeye geldiğimizde sorunumuz çözülüyor. Sayenizde çok güzel bir ekip kuruldu. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Ziyarette engelli bireyler ve yakınları da söz alarak, talep ve önerilerini sundular. Başkan Başdeğirmen, gelen talepleri tek tek not aldı, gerekli birimlere talimat verdi.
 
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