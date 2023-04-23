Bağımsızlığımızın ve demokrasimizin güvencesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin açılışının 103.yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir onur ve gururla kutluyoruz.Yurdumuzun dört bir yanının işgal edildiği, milletimizin istiklal ve istikbaline kastedildiği bir dönemde, Kurtuluş Savaşımızın kahramanca mücadelesine yön veren kararların alındığı ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi, kuruluşundan bugüne kadar çok önemli hizmetlerde bulunmuştur.Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı bu özel günü aynı zamanda çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir. Dünyada tek çocuk bayramı olarak kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Milli istikbalimizin yegâne teminatı olan çocuklarımıza olan güvenin ve verilen değerinbüyük göstergesidir.Çocuklarımızın; geçmişi büyük zaferlerle ve kahramanlıklarla dolu ecdadından aldığı güç ve ilhamla,sözünden hareketle taşıdığı mirasa en güzel şekilde sahip çıkacağına ve gelecek nesillere taşıyacağına olan inancımız ve güvencimiz tamdır.23 Nisan 1920 tarihi, milletimizin her zaman en büyük güçlüklere bile kendi iradesiyle ve gücüyle karşı koyabileceğinin, her türlü zorluğuazimli ve onurlu mücadelesiyle aşabileceğinin en büyük göstergesidir.Bu duygu ve düşüncelerle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103.yıldönümünü coşku ile kutluyor, başta Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizirahmet, minnet ve şükranla anıyor; sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.