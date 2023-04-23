ITSO Başkanı Çelik’ten 23 Nisan Mesajı

TÜRK MİLLETİNİN DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİ

ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı milletçe birlik ve beraberlik içinde 103'üncü yıldönümünü kutlamanın gurur, mutluluk ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı şöyle; “23 Nisan 1920 Türk Milletinin dönüm noktalarından bir tanesidir. Bundan 103 yıl önce ülkemizin istiklaline ve birlikte yaşama iradesine kast eden şer güçlere karşı her türlü imkânsızlık içerisinde verdiğimiz Kurtuluş Savaşımızın devam ettiği süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı milletimizin bağımsızlık iradesinin sarsılmaz ve dokunulmaz olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir.

Milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve ilk Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yılını kutlamanın onurunu ve gururunu yaşamaktayız.

Bize bu bayramı hediye eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Geleceğimizi emanet ettiğimiz sevgili çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”