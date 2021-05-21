21 Mayıs 2021 Cuma ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Sprey aşı onay aşamasında

Yerli nazal aşı geliştirme çalışmalarında önemli bir aşama kaydedildi. Sprey halinde buruna uygulanan Türkiye’nin ilk intranazal yerli aşısının bu yıl içinde kullanıma sunulması için çalışmalar hızlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aşının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda onay aşamasında olduğunu açıkladı.



Erdoğan’dan yargı reformu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı reformu paketine ilişkin ''Dördüncüsünü yakında Meclis'e sunacağız'' açıklamasında bulundu.



‘Sahil Rüzgarı’ Operasyonu başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 8 ilde eş zamanlı Sahil Rüzgarı Operasyonu başlatıldı.



Gazze’de ateşkes başladı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlandı. Ateşkes Türkiye saatiyle gece 2’de yürürlüğe girdi.

Kuzey Marmara Otoyolu tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılışını gerçekleştirdi.



Whatsapp’tan geri adım

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre WhatsApp'ın güncellemesi, onaylayanlar dahil yürürlüğe girmeyecek.



Ampute’nin kalbi Türkiye’de atacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılı ekim ayında Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını açıkladı.

