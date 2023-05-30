Isparta'da Şiddet İzleri: Hayvan Hakları Komisyonu Şüphelilerin Cezalandırılması İçin Hukuki Süreci Başlattı

Isparta Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Hayvan Katliamlarına Karşı Hukuki Mücadelede İleri Adımlar Atıyor

Basın Duyurusu:

Isparta Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak ilimizde yaşanan vahşi hayvan katliamlarına karşı adımlar atıyoruz. Önce Eğirdir İlçesi'nde kedilerin patilerinin kesilmesi, ardından Akkent Mahallesi'nde bir kedinin derisinin yüzülmesi gibi korkunç olaylara tanık olduk. Bu acımasız eylemlerin şüphelilerinin tespiti ve en üst sınırdan cezalandırılmaları için hukuki süreci başlattık.Isparta ve Eğirdir Cumhuriyet Başsavcılıklarının etkili ve hızlı bir soruşturma yürüteceğine inanıyoruz. Şüphelilerin tespit edileceği konusunda herhangi bir şüphe olmamalıdır.Yeni yasal düzenlemelerle sahipsiz hayvanlar da sahipli hayvanlar kadar koruma altına alınmış ve cezalar artırılarak mala zarar verme anlayışı yerine cana zarar verme yaklaşımı benimsenmiştir. Bu suçlar, insana karşı işlenen suçlar gibi değerlendirilmektedir.İsparta Barosu olarak, tüm canlıların ve özellikle sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz. Hayvan katliamlarına karşı mücadelemizde kararlıyız.#Isparta #HayvanHakları #HukukiMücadele #SokakHayvanları #Haber