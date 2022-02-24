TURŞUCUM EKŞİKÖY'DE TURŞULAR DOĞAL VE KATSKISIZ ÜRETİLİYOR!
Sofralarınızda tüm yemeklerin yanında iyi bir probiyotik ve antioksidan kaynağı olan şalgam ve turşu suyu iyi gider.
Acılı ve acısız seçenekleriyle, doğal el yapımı eski usül üretilen katkısısız doğal turşular Isparta'da Turşucum Ekşiköy'de!
Turşucum Ekşiköyde hemen hemen tüm meyve ve sebzelerin turşusunu bulmak mümkün!
Acuka, salça, sarmalık salamura yaprak, sirke, limon ekşisi ve elma sirkesini de burada bulabilirsiniz.
Uzmanlar Sağlığınız için bol bol turşu tüketin çağrısında bulunuyor...!
İçerdiği vitamin ve minerallerle şalgam suyu birçok hastalığa iyi gelir. Sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar. Turşu ve sirkeler. anti bakteriyeldir.
Salçalar ise A, C ve E vitamini ile beraber potasyum ve folik asit yönünden zengindir. Göz sağlığını korur. Katarakt oluşumunu geciktirir.
EFSANE LEZZETİ İLE ÇİĞKÖFTELER TURŞUCUM'DAN
Isparta'da günlük olarak el ile yoğrularak yapılan çiğköftelerin lezzeti kulaktan kulağa yayılıyor. Yanında ücretsiz olarak verilen: (Aysberg, Limon, Lavaş, Nar Ekşisi...) gibi mazelmelerle lezzeti efsaneye dönüşüyor. Üstelik fiyatı da çok uygun!
Bu doğal çiğköftelerin tutkunu olacaksınız...! Bir etsiz çiğköfte bu kadar lezzetli olabilir mi? Eğer Tuşucum yapıyorsa evet!
Mutlaka Deneyin. İşte adresi:
Gazikemal Mahallesi, 121. Cadde, No: 14
(Eski Müftülük ilerisi, Sav durağı yanında) ISPARTA
-Telefon:
0 (505) 700 32 94
0 (506) 556 70 74
-İnstagram:
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