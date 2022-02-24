TURŞUCUM EKŞİKÖY'DE TURŞULAR

Sofralarınızda tüm yemeklerin yanında iyi bir p

şalgam ve turşu suyu iyi gider.

EFSANE LEZZETİ İLE ÇİĞKÖFTELER TURŞUCUM'DAN

Isparta'da günlük olarak el ile yoğrularak yapılan çiğköftelerin

Gazikemal Mahallesi, 121. Cadde, No: 14

(Eski Müftülük ilerisi, Sav durağı yanında) ISPARTA

-Telefon:

0 (505) 700 32 94

0 (506) 556 70 74

robiyotik ve antioksidan kaynağı olanAcılı ve acısız seçenekleriyle, doğal el yapımı eski usül üretilen katkısısız doğal turşular Isparta'da Turşucum Ekşiköy'de!Acuka, salça, sarmalık salamura yaprak, sirke, limon ekşisi ve elma sirkesini de burada bulabilirsiniz.İçerdiği vitamin ve minerallerlebirçok hastalığa iyi gelir. Sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar.ve s. anti bakteriyeldir.A, C ve E vitamini ile beraber potasyum ve folik asit yönünden zengindir. Göz sağlığını korur. Katarakt oluşumunu geciktirir.Yanında ücretsiz olarak verilen: (Aysberg, Limon, Lavaş, Nar Ekşisi...) gibi mazelmelerle lezzeti efsaneye dönüşüyor. Üstelik fiyatı da çok uygun!Bu doğal çiğköftelerin tutkunu olacaksınız...!Mutlaka Deneyin. İşte adresi: