ISPARTA'DA 24 SAAT HİZMET: PİNOLİ FIRIN KAFE 2. ŞUBESİ AÇILDI

Isparta'da Karaağaç mahallesi 106. caddede yiyecek sektöründe faaliyet gösteren Pinoli; 2. şubesini açarak lezzet ağını genişletti.

Pinoli Fırın Kafe'nin Isparta merkeze açılan 2. Şubesi adeta sokağa lezzet rüzgarları estiriyor. 24 saat kurye ile kesintisiz hizmet veriyor.

7 GÜN 24 SAAT KURYE İLE KAPINIZA GELİYOR!

Pinoli: ''Pizza, Pasta, Börek, Simit, Poğaça, Yaş Pasta ve Tatlı'' çeşitlerini hem işyerinden hem de dijital alışveriş platformlarından sipariş ile vatandaşlarımıza istenilen saatte ulaştırıyor.

Mükemmel pizzası, Isparta'da tek olan kremasıyla dillere destan magnolia tatlısı da Pinoli Fırın Kafe'de üretiliyor.

Özel etkinler. kutlamalar ve kurumsal toplantılar için toplu siparişlerde kabul ediliyor.

Pinoli lezzetlerine ulaşmak için:

Yemek Sepeti, Getir

Telefon ile alo paket sipariş

24 saat kurye teslimatı

gibi hizmetlerini kullanabiliyorsunuz.

Isparta'nın lezzet sokağına Pinoli'ye tüm okurlarımızı davet ediyoruz.



İşte iletişim bilgileri:

Merkez Şube:

Karaağaç mahallesi 106. cadde No:163 Gönül Apartmanı ISPARTA



2. Şube:

Pirimehmet mahallesi 1714 sokak Oflaz Apartmanı No: 17 ISPARTA



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