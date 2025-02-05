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Isparta, Türkiye’de En Çok İhracat Yapan 31. Şehir Oldu

Isparta, Türkiye’de En Çok İhracat Yapan 31. Şehir Oldu
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Isparta’nın 2025 Yılına Güçlü İhracat Başlangıcı: 8 Milyon Dolarlık Artış!

Isparta, 2025 yılına ihracatta önemli bir artışla başladı. 1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen ihracat, 37 milyon 826 bin 74 dolar olarak kaydedildi. Bir önceki ay olan Aralık 2024’te 31 milyon 192 bin 55 dolar seviyesinde olan ihracat, yaklaşık 8 milyon dolarlık bir artış gösterdi.

Isparta, Türkiye’de En Çok İhracat Yapan 31. Şehir Oldu

Ocak 2024’te 29 milyon 231 bin 27 dolar olan ihracat verilerine göre, Isparta ihracatta yıllık bazda da büyüme kaydetti. Bu performansıyla Isparta, Türkiye’nin en yüksek ihracat yapan illeri sıralamasında 31. basamakta yer aldı ve ülke ekonomisine önemli bir katkı sundu.

Düzey-2 TR 61 Ekonomi Bölgesi İhracatta Artış Gösterdi

Isparta, Antalya ve Burdur’u da kapsayan Düzey-2 TR 61 Ekonomi Bölgesi içerisinde yer alıyor. Bu bölgedeki toplam ihracat Ocak 2025’te 245 milyon 809 bin dolar olarak gerçekleşti. 2024’ün aynı döneminde 217 milyon 594 bin dolar olan ihracat miktarı, yaklaşık 29 milyon dolarlık bir artış gösterdi.

Ocak 2025’te İhracat Rakamları

  • Antalya: 181 milyon 406 bin 85 dolar (Türkiye’de 15. sırada)
  • Isparta: 37 milyon 826 bin 74 dolar (Türkiye’de 31. sırada)
  • Burdur: 17 milyon 857 bin 32 dolar (Türkiye’de 43. sırada)

2024 ve 2025 Ocak Ayı Karşılaştırması

  • Ocak 2024 ihracatı: 29 milyon 231 bin 27 dolar
  • Ocak 2025 ihracatı: 37 milyon 826 bin 74 dolar
  • Aralık 2024 ihracatı: 31 milyon 192 bin 55 dolar

Isparta’nın ihracat rakamlarındaki bu artış, 2025 yılı için olumlu bir başlangıç olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki firmaların dış pazarlardaki etkinliği ve üretim kapasitesinin artışı, önümüzdeki aylarda da ihracat performansına olumlu katkı sağlamaya devam edecek.

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