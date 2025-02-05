Isparta’nın İhracatında Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Zirvede!

Isparta, 2025 yılına ihracatta güçlü bir başlangıç yaparak Ocak ayında 37 milyon 826 bin 74 dolar değerinde ihracata imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Isparta’nın en yüksek ihracat hacmine ulaşan sektörleri arasında kimyevi maddeler ve mamulleri ön plana çıktı. Bu sektör, 7 milyon dolar seviyesine erişerek bölge ekonomisine önemli katkı sağladı.

Sektörler Bazında İhracat Performansı

✔ Kimyevi Maddeler ve Mamulleri: 6 milyon 918 bin dolar ✔ Yaş Meyve ve Sebze: 6 milyon 688 bin dolar ✔ Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Mamulleri: 3 milyon 836 bin dolar ✔ Hazır Giyim ve Konfeksiyon: 2 milyon 360 bin dolar ✔ İklimlendirme Sanayii: 1 milyon 75 bin dolar ✔ Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri: 2 milyon 50 bin dolar ✔ Madencilik Ürünleri: 7 milyon 33 bin dolar

Isparta’nın İhracat Hacmi Artıyor Ocak 2024’te 29 milyon 231 bin dolar ihracat gerçekleştiren Isparta, bir yıl içinde önemli bir büyüme kaydederek ihracat hacmini 8 milyon dolar artırdı. Bu yükseliş, Isparta’nın Türkiye genelindeki en çok ihracat yapan 31. şehir olmasını sağladı.

Düzey-2 TR 61 Ekonomi Bölgesi’ndeki Payı Artıyor Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Düzey-2 TR 61 Ekonomi Bölgesi, Ocak 2025’te 245 milyon 809 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu bölgede Isparta’nın payı 37 milyon 826 bin dolar olurken, Antalya 181 milyon 406 bin dolar ve Burdur 17 milyon 857 bin dolar ihracata imza attı.

Isparta’nın Güçlü Sektörleri Öne Çıkıyor Isparta’nın ihracatında tarım, kimya, madencilik ve tekstil gibi sektörlerin öne çıkması, bölgedeki sanayi ve üretim faaliyetlerinin geliştiğini gösteriyor. Özellikle kimyevi maddeler, madencilik ürünleri ve yaş meyve-sebze ihracatı Isparta ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ediyor.

İhracatta Yükseliş Sürecek Isparta, Ocak 2025 rakamlarıyla gösterdiği yükselişi yıl boyunca sürdürmeyi hedefliyor. Bölgenin stratejik konumu, tarım ve sanayi altyapısı ile ihracatını artırarak ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Verileri