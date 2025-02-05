Aranan Şahıslar Isparta'da Yakalandı

Yalvaç’ta Aranan Şahıslar Yakalandı
Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti.
Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda:
- M.N.T. isimli şahıs, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla,
- M.Ö. isimli şahıs, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanma suçundan 3 yıl hapis cezasıyla,
- H.H.A. isimli şahıs, Kasten Yaralama ve Hakaret suçlarından 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasıyla aranırken yakalandı.
Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, suç ve suçlulara yönelik çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği bildirildi.