12 İlin Valisi Görevden Alındı, 16 İle Yeni Vali Atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 12 ilin valisi görevden alındı, 16 ile ise yeni vali atandı. Görevden alınan valiler, mülkiye başmüfettişi olarak atanırken, görev değişiklikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla duyuruldu.

Görevlerinden alınan valiler şu şekilde sıralandı:

Kırşehir Valisi - Hüdayar Mete Buhara Bolu Valisi - Erkan Kılıç Amasya Valisi - Yılmaz Doruk Bitlis Valisi - Erol Karaömeroğlu Burdur Valisi - Türker Öksüz Karaman Valisi - Hüseyin Engin Sarıibrahim Çorum Valisi - Zülkif Dağlı Sakarya Valisi - Yaşar Karadeniz Gümüşhane Valisi - Alper Tanrısever Artvin Valisi - Cengiz Ünsal Manisa Valisi - Enver Ünlü Şırnak Valisi - Cevdet Atay

Görev değişikliklerinin detayları ve yeni atamalar, Resmi Gazete'de yayımlanan kararda yer aldı.