AKSU İLÇESİNE DEVLET HASTANESİ MÜJDESİ

AK Parti Milletvekillerinin öncülüğünde gerçekleşen girişimler sonucunda Aksu ilçesine 10 yataklı Devlet Hastanesi kazandırılıyor. Hastanenin inşaat ihalesi, 8 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.Aksu ilçesinde, AK Parti Isparta Milletvekilleri Osman Zabun ve Mehmet Uğur Gökgöz'ün yoğun çabaları ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın talimatlarıyla hayata geçirilecek olan 10 yataklı Devlet Hastanesi'nin inşaat ihalesi için tarih belirlendi. 8 Ocak 2024 tarihinde yapılacak olan ihale sonrasında, Aksu Devlet Hastanesi'nin inşaatına hızla başlanacak.AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geçtiğimiz ay Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya yaptıkları ziyarette konunun gündeme geldiğini ve Bakan Koca'nın Aksu ilçesine Devlet Hastanesi yapımı konusundaki çalışmaların hızlandırılması talimatını verdiğini ifade etti. Gökgöz, "8 Ocak 2024 tarihinde yapılacak olan ihale sonunda Aksu Devlet Hastanemizin inşaatına hemen başlanacak. En kısa sürede Aksu’lu hemşehrilerimiz kendi ilçelerinde hastaneye kavuşmuş olacaklar. İnşaatın tamamlanmasının ardından Aksu Devlet Hastanesine gerekli doktor ve sağlık personeli atamaları da yapılacak. Aksu Devlet Hastanemizin şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.Aksu ilçesinde şu anda hizmet veren Toplum Sağlığı Merkezi'nin yanı sıra, Devlet Hastanesi'nin ilçeye kazandırılmasıyla birlikte sağlık hizmetleri daha kapsamlı ve etkin bir şekilde sunulacak. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca olmak üzere, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürler dilemekteyiz.