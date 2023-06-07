Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) önderliğinde düzenlenen mezuniyet töreni, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 12. sınıf öğrencileri için coşku dolu anlara sahne oldu. Törene ITSO Başkanı Metin Çelik ve beraberindeki heyet de katılarak öğrencileri yalnız bırakmadı.Mezuniyet töreninde, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri cübbelerini giyerek keplerini takarak mezuniyet sevincini yaşadılar. Törene ITSO Başkanı Metin Çelik, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Şakir Uygun ve Hüseyin Dede, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Gül Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Mehmet Boyacı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.ITSO Başkanı Çelik, konuşmasında TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önemine vurgu yaparak, ara elaman sorununun çözümünde okulun önemli bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca öğrencilere birçok tavsiyede bulunarak, hayata atıldıkları bu yeni dönemde kendilerine olan güvenlerini korumalarını ve hayalleri olmalarını vurguladı.Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin de konuşmasında hayallerin önemine değinerek, hayali olmayanın hedefleri olmadığını ifade etti. Gül Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Mehmet Boyacı ise öğrencilere, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile Isparta Ticaret Borsası'nın sağladığı imkanları değerlendirmelerini ve gelecekleri için boşa harcamamalarını tavsiye etti.Törenin ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi ve heyecanla kep atma geleneği gerçekleştirildi. Protokol üyeleri de bu mutlu anlara eşlik etti.TOBB Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi mezuniyet töreni, öğrencilerin geleceğe umutla adım attığı ve destekleyici kurumların bir araya gelerek onlara moral verdiği anlamlı bir etkinlik oldu.