"Isparta'nın doğal taş işleme sektöründe öncü firmalarından biri olan Kaya Mermer, kaliteli ürünleri ve uzmanlığıyla dikkat çekiyor. Yüksek standartlarda mermer ve granit işlemesi yapan firma, müşteri memnuniyetine verdiği önemle sektörde fark yaratıyor.Kaya Mermer, geniş ürün yelpazesiyle her türlü ihtiyaca yönelik çözümler sunuyor. Pencere denizlikleri, balkon parapetleri, mezar yapımı, sokak çeşmeleri ve anıt mezarlar gibi farklı projelerde uzmanlaşmış olan firma, her bir üründe kaliteli malzemeler kullanarak dayanıklılığı ve estetik görünümü bir araya getiriyor.Firmanın sahibi Mustafa Kepezkaya'nın 27 yıllık deneyimi, müşterilerinin özel taleplerine en uygun çözümleri sunmasını sağlıyor. Kaya Mermer, çift katlı ve tek katlı mezarlar, mutfak tezgahları, balkon küpeştesi, mermer granit basamaklar ve çeşitli mezar modelleri gibi geniş bir ürün yelpazesi sunarak müşteri beklentilerini karşılıyor.Kaya Mermer, Sanayi Mahallesi'nde bulunan tesisinde müşterilerine profesyonel hizmetler sunuyor. Kaliteli ürünleri rekabetçi fiyatlarla sunan firma, müşteri memnuniyetine öncelik veriyor ve her projeyi özenle tamamlıyor.Eğer güvenilir bir iş ortağı arıyorsanız, doğal taş işleme konusunda uzmanlaşmış Kaya Mermer sizin için doğru adres olabilir.Adres: Sanayi Mahallesi 131. Cadde No: 18, Isparta Telefon: 0 542 208 09 09"