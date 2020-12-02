Oda Aidat Borçlarına Yapılandırma Fırsatı





ITSO Başkanı Tutar, yapılandırma kanunu kapsamına oda aidat borçlarının gecikme cezasız 6 ay taksitle ödenebileceğini duyurdu.ITSO’dan yapılan açıklamada yapılandırma kanuna ilişkin şu bilgilendirme yapıldı.“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun çerçevesinde, Oda ve borsalara aidat borcu olan üyeler, borçlarını gecikme cezasız peşin olarak ödeyebilir veya gecikme cezasız olarak 6 taksitte ödemek üzere yapılandırabilirler. Yasadan faydalanmak isteyen üyelerin 31 Ocak 2021 tarihine kadar Odamız Oda Sicil Birimine dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.1. Kanun 31/08/2020 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2020 yılı aidatı 1. Taksit borçları da yasa kapsamındadır.2. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. Taksitleri 28 Şubat 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir.3. Kanun kapsamında yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen 1 taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.4. Üyelerimizin taksitlendirme imkanından faydalanabilmeleri için 31 Ocak 2021 tarihine kadar Odamız Oda Sicil Birimine kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (Web sayfamızdan ve oda veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)5. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 31/01/2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.6. Vergi Mükellefiyeti sona erdiği halde Oda borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme cezaları silinecektir.”