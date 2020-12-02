“Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” ve “Hükümlü Veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından 11 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan H.Ö.

“Kasten Öldürme” suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan E.G.

“Zimmet” suçundan 7 Yıl 6 Ay hapis cezası ile aranan A.V.

“Yaralama” suçundan 6 yıl hapis cezası ile aranan M.Ç.

“Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası ile aranan E.Y.

Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 01.11.2020 ile 30.11.2020 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;İsimli şahısların da bulunduğu, ayrıca çeşitli suçlardan aranmakta olan toplam 128 (yüz yirmi sekiz) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.