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Aranan 128 kişi Isparta Emniyet Ekiplerince Yakalandı

Aranan suç makineleri Isparta'da yakalandı...

Aranan 128 kişi Isparta Emniyet Ekiplerince Yakalandı
ISPARTA
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ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
 
Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 01.11.2020 ile 30.11.2020 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;
 
Aralarında;
 
  • “Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” ve “Hükümlü Veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından 11 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan H.Ö.
 
  • “Kasten Öldürme” suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan E.G.
 
  • “Zimmet” suçundan 7 Yıl 6 Ay hapis cezası ile aranan A.V.
 
  • “Yaralama” suçundan 6 yıl hapis cezası ile aranan M.Ç.
 
  • “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası ile aranan E.Y.
 
 
İsimli şahısların da bulunduğu, ayrıca çeşitli suçlardan aranmakta olan toplam 128 (yüz yirmi sekiz) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.
  
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 
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