ISPARTA'DA SON DAKİKA SU KESİNTİSİ HABERİ



Isparta Belediyesi, şehre içme suyu sağlayan ve Karaağaç, Kepeci, Davraz ile Sermet Mahallelerini besleyen ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle belirtilen mahallelere bir süreliğine su verilemeyeceğini duyurdu.



Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada; “Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce, arızanın meydana geldiği boruda tamirat çalışmaları başlarken, arıza nedeniyle Karaağaç, Kepeci ve Davraz Mahallelerinin tamamına, Sermet Mahallesinin ise bir kısmına 3 saat süreyle (Saat 17.00-20.00 arası) su verilemeyecektir.

Çalışmaların erken bitmesi halinde belirtilen süreden önce su verilebileceği, vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle duyurulur” denildi.