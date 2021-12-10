GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

Isparta Haber: Engelli Vatandaşlarımızla Gönülden Beraberiz

Isparta Haber: Engelli Vatandaşlarımızla Gönülden Beraberiz
ISPARTA
42 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Engelli Vatandaşlarımızla Gönülden Beraberiz
Isparta İşitme Engelliler Kulübü Spor Derneği Başkanı İbrahim Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Engelli vatandaşlarla her zaman gönülden beraber olduklarını belirten Başkan Başdeğirmen, “Engelli vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayız, üzerimize düşen görevleri fazlasıyla yaparız” dedi.
 
Isparta İşitme Engelliler Kulübü Spor Derneği Başkanı İbrahim Yavuz, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ziyarette bulundu. Başkan Başdeğirmen’e engelli vatandaşlara verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Yavuz, istek, talep ve önerilerini sundu.
Belediye Başkanı Başdeğirmen’in tüm engelli gruplarına destek verdiğine değinen İbrahim Yavuz, Başkan Başdeğirmen’i her zaman yanlarında hissettiklerini söyledi. Masa tenisi takımlarının 10 yıldır Türkiye şampiyonu olduğunu belirten Yavuz, “Masa tenisi ve futbol takımımız var. Genelde diğer kulüplerdeki başkan arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Birçok ilde Belediyespor olarak yer alıyorlar. Biz de bu şekilde olmak istiyoruz. Böyle bir şey mümkünse belediye ile birlikte hareket etmeyi çok isteriz” dedi.
Pandemi sürecinin başlangıcında Isparta Belediyesi’nin işitme engelliler için ürettiği şeffaf maskenin kendilerini çok memnun ettiğini kaydeden İbrahim Yavuz, “Bu maske bize çok faydalı oldu. Bizim için jest ve mimikler çok önemli. Maske için de teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Her zaman sizlerle gönülden beraber olduğumuzu bilmenizi isterim” dedi. Engelli vatandaşların her talebine olumlu yanıt vermeye çalıştıklarına değinen Başkan Başdeğirmen, “Mümkün olduğu kadar hiçbir taleplerini geri çevirmemeye çalıştık. Daha önce engelli koordinasyon merkezimizin olmayışı bazı işlerinizi aksatmış. Biz göreve geldikten sonra engelli koordinasyon merkezi kurduk ve Emre Bey sürekli bu işi takip etti. Her engelli bireyimizin bütün sorunlarıyla yakından ilgilendik, ilgilenmeye de devam ediyoruz. Sizlerin ve diğer vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları ne ise onlar için elimizden geldiğinin daha fazlasını yaparak, karşılamaya çalışıyoruz. Sizlerin mutluluğu bizleri daha mutlu ediyor. Sizleri güler yüzlü ve mutlu gördüğümüzde biz de mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.
İşitme Engelliler Kulübü Spor Derneği’nin masa tenisi ve futbol takımları olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu tür girişimlerin kendilerini de mutlu ettiğini belirtti. Belediye olarak amatör kulüplere başarılı olmaları ve başarılı sporcular çıkarmaları için destek verdiklerini dile getiren Başdeğirmen, “Sizlerin taleplerinizi bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da yaparız. Ayrıca takımınızın Belediyespor olmasıyla alakalı spor müdürlüğündeki arkadaşlarımızla görüşerek konuyu ele alacağım. Bu konuda da beraber olursak sizleri en iyi şekilde daha yukarı taşımak için her türlü çalışmayı yaparız. Sizlerle her zaman empati yaparak görüşüyoruz. Empati yaparken de normal yaşamın dışında ne kadar farklı yaşadığınızın da bilincindeyiz. İşitme engelli olup da toplumun içerisinde uyum sağlamak kolay bir şey değil. Ama görüyorum ki her biriniz ayrı ayrı yerlerde görev almışsınız. Hem memleketimize hizmet ediyorsunuz, ailenizin geçimini sağlıyorsunuz hem de dernek olarak sizin gibi engelli olan vatandaşlarımızın sorunlarına çare arıyorsunuz. Sizleri hiçbir zaman taleplerinizin yanında yalnız bırakmayız, üzerimize düşeni fazlasıyla yaparız. Bizleri ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da 5. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
ISPARTA'DA ENZA HOME'DA ''MOBİLYA FESTİVALİ'' KAMPANYASI
MSB acı haberi duyurdu: Irak ve Suriye'de şehit!
Haber Ajansı: TİSK, 3100 TL'lik asgari ücret teklifini yalanlandı
Haber Ajansı: Asgari ücrette ilk rakamlar açıklandı
ISPARTA VE BURDUR İLİ İÇİN ÇOK ÖNELİ HAVA DURUMU HABERİ
Isparta'da emniyetten operasyon!
Isparta’da Kitaplar Gül Açacak! Fuar başlıyor...
Isparta'da Motosikletli Polis Timlerimiz Görevde
Isparta'da trafik kazası: Halk otobüsü ile kamyonet...
Isparta Haber: Cami minaresine yıldırım düştü
Isparta'da trafik kazaları meydana geldi
Isparta'da meteorolojik uyarı: kuvvetli rüzgar ve fırtına
Isparta'da narko operasyon!
ISPARTA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ HAVA DURUMU UYARISI
ISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON! DEDEKTÖR BURUNLAR GÖREVDE
Isparta'da Şifa’nın Adresi Nane Limon Aktar
Isparta'da ölümlü trafik kazası
ISPARTA GÜNDEM OTO MÜZİK İLE HER ŞEY DAHA NET OLACAK!
Isparta'da akademisyenlerden önemli uyarı: bu mantarlara dikkat!
ISPARTA'DA EN TAZE VE EN İYİ KALİTEDE BALIKLAR KAYA BALIK TEZGAHLARINDA
Isparta Haber: Engelleri Hep Birlikte Aşıyoruz
ISPARTA İŞKUR'DA DUYURU: TARİH UZATILDI
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU'NUN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI
Isparta il sağlık müdürlüğü'ne yeniden atandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
isparta-tursu-salgam-suyu-salca-cigkofte isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-cep-mobil-telefon-tamiri-servisi isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA “GENÇ FİDANLAR GELECEĞİN FİDANLARINI DİKİYOR” PROJESİISPARTA'DA “GENÇ FİDANLAR GELECEĞİN FİDANLARINI DİKİYOR” PROJESİ05 Aralık 2021
Isparta'da ölümlü trafik kazasıIsparta'da ölümlü trafik kazası06 Aralık 2021
ISPARTA GÜNDEM OTO MÜZİK İLE HER ŞEY DAHA NET OLACAK!ISPARTA GÜNDEM OTO MÜZİK İLE HER ŞEY DAHA NET OLACAK!04 Aralık 2021
Isparta'da trafik kazası: Halk otobüsü ile kamyonet...Isparta'da trafik kazası: Halk otobüsü ile kamyonet...07 Aralık 2021
Isparta Tarım Kredi Kooperatif Market AçıldıIsparta Tarım Kredi Kooperatif Market Açıldı10 Aralık 2021
Isparta'da trafik kazaları meydana geldiIsparta'da trafik kazaları meydana geldi07 Aralık 2021
Isparta'da akademisyenlerden önemli uyarı: bu mantarlara dikkat!Isparta'da akademisyenlerden önemli uyarı: bu mantarlara dikkat!04 Aralık 2021
Isparta'da Şifa’nın Adresi Nane Limon AktarIsparta'da Şifa’nın Adresi Nane Limon Aktar06 Aralık 2021
ISPARTA'DA EN TAZE VE EN İYİ KALİTEDE BALIKLAR KAYA BALIK TEZGAHLARINDA ISPARTA'DA EN TAZE VE EN İYİ KALİTEDE BALIKLAR KAYA BALIK TEZGAHLARINDA 04 Aralık 2021
Isparta’da Kitaplar Gül Açacak! Fuar başlıyor...Isparta’da Kitaplar Gül Açacak! Fuar başlıyor...08 Aralık 2021
ISPARTA VE BURDUR İLİ İÇİN ÇOK ÖNELİ HAVA DURUMU HABERİISPARTA VE BURDUR İLİ İÇİN ÇOK ÖNELİ HAVA DURUMU HABERİ09 Aralık 2021
Isparta'da meteorolojik uyarı: kuvvetli rüzgar ve fırtına Isparta'da meteorolojik uyarı: kuvvetli rüzgar ve fırtına 07 Aralık 2021
Uluborlu'da “En İyi Narkotik Polisi: Anne” Projesi Kapsamında Bilgilendirme Semineri Uluborlu'da “En İyi Narkotik Polisi: Anne” Projesi Kapsamında Bilgilendirme Semineri 04 Aralık 2021
Isparta'da narko operasyon! Isparta'da narko operasyon! 07 Aralık 2021
Isparta Haber: Cami minaresine yıldırım düştüIsparta Haber: Cami minaresine yıldırım düştü07 Aralık 2021
ISPARTA'DA 'UNUTSALARDA, UNUTULMAYACAKLAR' TİYATROSUNA BÜYÜK ALKIŞISPARTA'DA 'UNUTSALARDA, UNUTULMAYACAKLAR' TİYATROSUNA BÜYÜK ALKIŞ07 Aralık 2021
ISPARTA KAMU-SEN İL TEMSİLCİLİĞİNDE YENİ DÖNEMISPARTA KAMU-SEN İL TEMSİLCİLİĞİNDE YENİ DÖNEM04 Aralık 2021
Isparta Haber: Tüm Şehir Kirazlıdere’de !Isparta Haber: Tüm Şehir Kirazlıdere’de !04 Aralık 2021
ISPARTA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ HAVA DURUMU UYARISIISPARTA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ HAVA DURUMU UYARISI06 Aralık 2021
Isparta'da jandarma hırsızlık olayını aydınlattıIsparta'da jandarma hırsızlık olayını aydınlattı07 Aralık 2021