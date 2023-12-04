Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, birimlerindeki öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere 04.12.2023 tarihli ve 32389 sayılı Resmî Gazete'de ilan edilen kadrolara öğretim üyesi alımı yapacaktır.
Başvurular, ilan takviminde belirtilen tarihlerde SDÜ İK Başvuru Portalı üzerinden çevrim içi (online) olarak kabul edilecektir. İlgilenen adaylar, başvuru süreci ve detayları için üniversitenin resmi internet sitesini ziyaret edebilirler.
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, birimlerindeki öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere 04.12.2023 tarihli ve 32389 sayılı Resmî Gazete'de ilan edilen kadrolara öğretim üyesi alımı yapacaktır.
Başvurular, ilan takviminde belirtilen tarihlerde SDÜ İK Başvuru Portalı üzerinden çevrim içi (online) olarak kabul edilecektir. İlgilenen adaylar, başvuru süreci ve detayları için üniversitenin resmi internet sitesini ziyaret edebilirler.