Enflasyon Farkına Göre Meslek Meslek Memur ve Emekli Aylıkları!

Enflasyon Farkına Göre Meslek Meslek Memur ve Emekli Aylıkları!
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Enflasyon Farkına Göre Meslek Meslek Memur ve Emekli Aylıkları! 
Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon rakamları, emekli ve memur maaşlarına 5 aylık enflasyon farkını belirledi. İşte detaylar:
  • Kasım 2023 enflasyon oranı: Aylık bazda yüzde 3,28, yıllık bazda yüzde 61,98.
  • 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 33,66.
  • Emekli maaşları için 5 aylık enflasyon farkı: Yüzde 33,66.
  • Memur maaşları için 5 aylık enflasyon farkı: Yüzde 45.
  • Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 15.
  • Toplam 5 aylık memur zammı: Yüzde 45.
En Düşük Emekli Maaşı 10 Bin TL'yi Aşacak!
2024 yılı başında en düşük emekli maaşı, kök maaş zammının yanı sıra taban aylıklarındaki düzenlemelerle birlikte 10 bin TL'nin üzerine çıkacak.
Maaş Zamları Meslek Meslek:
  1. Memur: Temmuz dönemi 22,017 TL, 5 aylık yüzde 45 zammıyla 31,925 TL.
  2. Memur Emeklisi: Temmuz dönemi 9,876 TL, 5 aylık yüzde 45 zammıyla 14,320 TL.
  3. Şube Müdürü: Temmuz dönemi 32,438 TL, 5 aylık yüzde 45 zammıyla 47,035 TL.
  4. Uzman Öğretmen: Temmuz dönemi 29,525 TL, 5 aylık yüzde 45 zammıyla 42,811 TL.
  5. Öğretmen: Temmuz dönemi 26,642 TL, 5 aylık yüzde 45 zammıyla 38,631 TL.
  6. Başkomiser: Temmuz dönemi 32,613 TL, 5 aylık yüzde 45 zammıyla 47,289 TL.
  7. Polis Memuru: Temmuz dönemi 29,512 TL, 5 aylık yüzde 45 zammıyla 42,792 TL.
  8. Uzman Doktor: Temmuz dönemi 37,162 TL, 5 aylık yüzde 45 zammıyla 53,885 TL.
  9. Hemşire: Temmuz dönemi 26,428 TL, 5 aylık yüzde 45 zammıyla 38,321 TL.
  10. Vaiz: Temmuz dönemi 27,608 TL, 5 aylık yüzde 45 zammıyla 40,032 TL.
Emekli Maaşları:
  1. Müsteşar: Temmuz dönemi 35,911 TL, 5 aylık yüzde 45 zammıyla 52,071 TL.
  2. Genel Müdür: Temmuz dönemi 31,784 TL, 5 aylık yüzde 45 zammıyla 46,087 TL.
  3. Memur: Temmuz dönemi 9,765 TL, 5 aylık yüzde 45 zammıyla 14,159 TL.
 
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