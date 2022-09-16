Mavigöl Kız Yurdu, Üniversite Öğrencilerinin Hizmetine Açılıyor;

Eğirdir Belediyesine ait Mavigöl Oteli, Belediye encümeni kararıyla ilçemizdeki kız öğrencilerinin konaklama sorununu çözmek adına Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ücretsiz olarak tahsis edildi.Eğirdir ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Isparta İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Eğirdir Belediyesinden aldığı destekler ile Mavigöl Otelinin Mavigöl Kız Yurduna dönüşüm çalışmalarını tamamlamak üzere.Kaymakam Adem Çelik, yapılan çalışmaları yerinde izleyerek, 26 Eylül 2022 tarihinde eğitim öğretime başlayacak Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) öğrencilerinin konaklama konusunda mağduriyet yaşamadan çalışmaların ivedilikle tamamlanması gerektiğini tekrar belirtti.Eğirdir İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu, Mevcut A Blok Kız Yurdunun yazın tadilat tamirat yapılarak fiziki yapısının yenilendiğini ve 204 yataklı olan sayının, kapasite artışı yaparak 266’ya çıkarttıklarını söyledi. Dolayısıyla 12 Eylül 2022 tarihinde eğitim öğretime başlayan Süleyman Demirel Üniversitesinin çok sayıdaki öğrencisine konaklamalarına cevap verebilecek hale geldiklerini ifade eden İlçe Müdürü, 136 yatak kapasiteli Mavigöl Kız Yurdu ile ilçemizdeki kız öğrencilerine yönelik kapasitemizin toplam 402’ye çıktığını söyledi.94 yatak kapasiteli Erkek Yurdunun da tadilat ve tamiratlarının yapılarak yenilendiğini, buradaki yatak sayısının da 140’a çıktığını ve ilçemiz kız-erkek yurtlarımız kapasitesi geçen yıla göre 298 olan toplam sayının 542’ye çıktığını ifade etti.Eğirdir Kaymakamlığı