Isparta Spor, Menemen Futbol Kulübü'nü Deplasmanda Yendi



Isparta Spor, Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik kırmızı grupta mücadele eden temsilcimiz, yeni sezonun ilk maçında Soma Spor'a iki bir mağlup olmuştu. Ancak Yeşil Pembeliler, geçtiğimiz hafta sonu Deplasmanda Menemen Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi ve bu karşılaşmadan bir sıfır galip ayrılarak yeni sezonun ilk üç puanını hanesine yazdırdı.

Teknik direktör Hakan Karaca yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Isparta Spor, önümüzdeki hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Denizli Spor'u konuk edecek. Temsilcimiz, bu önemli maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Isparta Spor, Denizli Spor maçı öncesinde hazırlıklarını sürdürmek için Burdur'da Mısır Süper Lig ekiplerinden Piramit FC ile bir hazırlık maçı yaptı. İlk yarısı Mısır ekibinin bir sıfırlık üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında kalesinde iki gol daha gören ve bir penaltı atışından faydalanamayan Isparta Spor, sahadan üç sıfır mağlup ayrıldı.

Isparta Spor, Denizli Spor maçına kadar en iyi şekilde hazırlanmayı amaçlıyor ve bu karşılaşmadan üç puanla ayrılarak gruptaki puanını artırmayı hedefliyor.

Isparta Spor - Denizli Spor Karşılaşması 10 Eylül pazar günü Atatürk Stadyumunda oynanacak.