Isparta Belediyesi İtfaiyesi, Askeri Personele Yangın ve Kurtarma Eğitimi Verdi

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanlığı ve Isparta Terörle Mücadele ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda görevli askeri personele yangın, arama ve kurtarma eğitimi vererek, toplam 28 askeri personele sertifikalarını takdim etti.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yıl boyunca çeşitli kurumlar ve okullarda yangın, arama ve kurtarma eğitimleri düzenleyerek kamu personeli ve vatandaşların afet durumlarına hazırlıklı olmalarını sağlıyor. En son yapılan eğitimler, Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanlığı'ndan 21 ve Isparta Terörle Mücadele ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'ndan 7 askeri personele yangın, arama ve kurtarma konularında bilgi ve beceri kazandırdı. Zorlu eğitimlerin tamamlanmasının ardından, toplam 28 askeri personele sertifikaları Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanlığı Kurmay Başkanı Piyade Albay Mesut Civelek tarafından verildi.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa Balcı, askeri personele 40 saatlik yangın, arama ve kurtarma eğitimi verdiklerini ve eğitimlerin başarıyla tamamlandığını belirtti. Balcı, itfaiye ekiplerinin Ocak-Ağustos döneminde çeşitli yangın olaylarına, kurtarma operasyonlarına ve afet müdahalelerine katıldığını vurgulayarak, bu eğitimlerin önemine dikkat çekti. Ayrıca, şehirde ve diğer bölgelerdeki resmi kurumlar, okullar, askeriyeler ve emniyet teşkilatlarıyla işbirliği yaparak eğitim taleplerini karşıladıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eğitimlerin önemine değinerek, yangın, arama ve kurtarma eğitimlerinin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Başkan Başdeğirmen, itfaiye ekiplerinin sadece yangın müdahalesi yapmakla kalmayıp, trafik kazaları, su baskınları, kurtarma operasyonları ve diğer acil durumlara da müdahale ettiklerini söyledi. Bu tür eğitimlerin, vatandaşların güvenliğini sağlama açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Başdeğirmen, "Rabbim bu eğitimlerde alınan bilgileri bizlere kullanmayı nasip etmesin" temennisinde bulundu.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından verilen eğitimler sonucunda sertifikalarını alan askeri personel, afet ve acil durumlarla başa çıkmada daha hazır ve bilgili hale geldiler.