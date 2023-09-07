Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nden Tıbbi Sülük Satışı!

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü (SAREM), Tıbbi Sülük Araştırma ve Üretim Merkezi'nde gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve tıbbi sülük üretimiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Enstitü, tıbbi sülük yetiştiriciliği ve bu alandaki sorunlara çözüm arayışlarına odaklanarak, steril tıbbi sülük üretimine de katkı sağlıyor.

SAREM'in bünyesinde devam eden bu önemli çalışmaların bir sonucu olarak, tıbbi sülükler artık satışa sunuluyor. Tıbbi amaçlarla kullanılan bu özel sülükler, iki farklı boyutta ve uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor. İşte detaylar:

Botox Boy Sülükler: 30 TL'den satışa sunuluyor.

30 TL'den satışa sunuluyor. Doktor Boy Sülükler: 35 TL'den satın alınabilir.

Bu sülükler, tıbbi amaçlar için güvenli bir şekilde kullanılmak üzere özel olarak üretilmiş ve steril koşullarda yetiştirilmiştir.

SAREM, sağlık profesyonelleri ve tıbbi uygulamalar için gerekli olan tıbbi sülüklerin temin edilmesine destek olmak amacıyla bu satışı gerçekleştirmektedir. Tıbbi sülüklerin kullanımı veya satın alınması hakkında daha fazla bilgi edinmek için Enstitü Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

SAREM, bu önemli çalışmalarıyla sağlık sektörüne katkı sağlarken, aynı zamanda tıbbi sülüklerin daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından erişilebilir olmasını sağlıyor. Bu hizmetin, tıbbi tedavilerde kullanılan doğal yöntemlere ilgi duyanlar için önemli bir kaynak olması bekleniyor.

İletişim Bilgileri:

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü (SAREM)