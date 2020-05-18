KUTLAMALAR ÇELENK SUNUMUYLA BAŞLAYACAK

ATATÜRK STADYUMUNDA GÖSTERİ

19 MAYIS PROGRAMI İÇİN

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DİJİTAL PLATFORMDA YAYINLANACAK

ETKİNLİKLER DİJİTAL PLATFORMDA DEVAM EDECEK

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’ da Samsun’ a çıkışı millet olarak varlığımızı güçlendiren, umutlarımızı yeşerten, yolumuzu aydınlatan Cumhuriyet Tarihimiz adına bir milattır.Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Anadolu’ da var olan bağımsızlık ve mücadele ruhunu görüp, ülkenin içinde bulunduğu şartlar karşısında İstiklal Mücadelesini başlatmak ve yeni bir devletin kuruluşu yönünde ilk adımı atmak amacı ile yola çıkarken, milletin bağımsızlık inancından ve vatan sevgisinden ilham almıştır. Düşman işgali tarafından kuşatılmış bir milletin bağımsızlık ve özgürlük ateşini yaktığı 19 Mayıs 1919 aynı zamanda bir varoluş mücadelesidir.Vatanın kurtarılması ve bağımsızlık yolunda büyük bedeller ödenmiş, güçlü bir geleceğin inşası için emsalsiz fedakarlıklar gösterilmiştir.Türkiye Cumhuriyeti; Milletimizin birlik ve beraberliğinin, tüm unsurlarıyla bir arada yaşama ve ortak değerlerde kenetlenme iradesinin ortaya çıkardığı eşsiz bir eserdir.Bizler de Geleceğimizin güvencesi gençlerimizin yarınlara en iyi şekilde hazırlanmasına imkan sağlamak ve onlara müreffeh bir ülke bırakmak için , her türlü imkan ve kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için sarf ediyoruz.Sevgili Gençler;Tarihi şan ve şerefle yoğrulmuş bir milletin fertleri olarak hareket etmelisiniz. Kendinizi her türlü istismardan korumalı, hızla değişen dünyayı takip etmeli ve milli değerlere bağlı, şuurlu nesiller olmak için gayret göstermelisiniz. Bunu yapmanız istiklalimiz, istikbalimiz ve istikrarımız için oldukça önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, canlarıyla kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, Sevgili Gençlerimizin ve Tüm Milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ nı yürekten kutluyorum.”Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 15-21 Mayıs Gençlik Haftası'nın da yer aldığı özel günler için kutlama programı hazırladı.Buna göre bu yılki kutlama faaliyet ve etkinlikler, salgın sonucunda ortaya çıkan şartlar neticesinde şekillenen daha farklı bir konsept ve yöntem doğrultusunda yürütülecek. Bu süreçte gerçekleştirilecek faaliyetlerin odak noktasını gençler ve sporcularla doğrudan, güçlü ve yüksek etkileşime olanak tanıyan interaktif uygulamalar ve içerikler oluşturuldu.19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında ilk olarak, 19 Mayıs Salı günü saat 10:00'da Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler meydanında çelenk sunumu gerçekleştirilecek.Ardından saat 11.00’de Atatürk Stadyumunda halka kapalı kısa bir tören düzenlenecek. Sosyal mesafenin titizlikle uygulanacağı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak.İl Müdürlüğünün destekleriyle Gençlik Merkezleri Gönüllü Genci Keremcan Sert tarafından üretilen 2.10 cm boyutunda, 6 bin metreye kadar yükselen insansız hava aracı gösterisiyle devam edecek programda 10. yıl marşı eşliğinde İl Müdürlüğü antrenörleriyle Türk Bayrakları, Atatürk posteri açılacak.Kutlama programı bayrak şiiri eşliğinde, hava araçları (drone) gösterisi ve Antrenör Ramazan Kayacan’ın solo halk oyunları gösterisi ile sona bulacak.Gündüz programının ardından akşam ise saat 21.00’de Atatürk Stadyumu aydınlanacak ve İstiklal Marşı okunacak.Ayrıca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla 19 Mayıs Salı günü saat 11.00 de sosyal mesafeli araç korteji düzenlenecek.19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama ve etkinlikleri Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak halkımıza ulaştırılacak.Gençlik Haftası kapsamında gerek vatandaşlarımız gerekse sporcularımız için sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler dijital platformlarda gerçekleştirilmeye devam edecek. Bu faaliyetler Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak.