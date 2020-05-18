EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI SAYIN VELİ GÖK’ÜN

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJI

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşını başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 101. yıldönümünü kutladıklarını belirten GÖK, “Atatürk’ün önderliğinde 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan istiklal meşalesi Amasya, Sivas ve Erzurum’dan geçerek tüm vatana yayılmıştır. Bu meşale, milletimizin hürriyete olan inancı ile birleşerek Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını sağlamış, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde yolumuzu aydınlatmış ve aydınlatmaya devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

İstiklal mücadelesinin başladığı 19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesinin gençlere duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu da dile getiren GÖK, “Bu aziz vatanın bizlere emanet edildiğinin bilinciyle, tarihimize ve değerlerimize sahip çıkarak, ülkemizi millet olarak hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayretinde olmalıyız” şeklinde konuştu.

Başkan GÖK, ‘Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, tüm Eğirdir halkıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.