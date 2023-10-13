ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

13 Ekim 2023Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Eylül ayı boyunca gerçekleştirdiği toplum destekli faaliyetlerle Isparta şehrinin güvenliğini ve toplum bilincini artırmaya devam ediyor.Aşağıda Eylül ayındaki faaliyetlerin öne çıkan başlıkları:Polis ekipleri, Isparta'nın mahalle muhtarlarını ziyaret ederek, mahallelerin asayiş, trafik, metruk bina gibi konularındaki genel durumu hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.129 iş yeri ziyaret edilerek, 361 vatandaşa "Açıktan Hırsızlık, Telefon Dolandırıcılığı, KADES, Hırsızlık ve Güvenli İnternet Kullanımı" konularında bilgilendirme yapıldı.Isparta Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar, "Kendini Tanıma, Bilgi Ve Becerilerinin Hangi Mesleğe Daha Uygun Olduğunu Bilme ve Bu Alanda Nasıl Geliştirebileceğini Öğrenme" çalışması ile ziyaret edildi.Aile Destek Merkezi'nde kurs gören kursiyerler, el emeği ürünleri hakkında görüşüldü ve kursiyerlere ileride neler yapabilecekleri konusunda fikir alışverişi yapıldı.Uygulama noktalarında durdurulan 320 otobüs yolcusuna, "Trafik Kazalarında Emniyet Kemerinin Önemi" konusunda bilgilendirme yapıldı.Çeşitli okullarda düzenlenen etkinliklerde bulunan 82 kadın veliye "KADES Aplikasyonu" hakkında bilgilendirme yapıldı.13-19 Eylül Ahilik Haftası vesilesiyle Huzurevi sakinleri ziyaret edildi.2023-2024 Eğitim Öğretim yılının ilk gününde çeşitli okullarda düzenlenen etkinliklerde, 250 öğrenciye "Temel Güvenlik Kuralları" ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapıldı.ÇOGEP kapsamında hayata geçirilen "Hayallerim Benden Büyük" projesi kapsamında yapılan pastalar ihtiyaç sahibi ailelere ikram edildi. Ayrıca, çeşitli yiyecekler ÇEKOM ve ÇOĞEM'deki çocuklara da ikram edildi.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, bu faaliyetlerle Isparta'da güvenli bir toplum oluşturmak ve toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.