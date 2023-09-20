Başlık: Isparta Spor, Düzce Spor'u Evinde Ağırlıyor

İçerik: Isparta'nın profesyonel futbol takımı olan Isparta Spor, Türkiye futbol liglerinin beşinci haftasında kendi sahasında Düzce Spor'u konuk edecek. Ligdeki performansına Soma Spor mağlubiyetiyle başlayan Isparta Spor, ardından Menemen Futbol Kulübü ve Denizli Spor'u mağlup ederek çıkış yakaladı. Ancak geçtiğimiz hafta sonu İstanbul deplasmanında sarıyer ile karşılaşan Yeşilpembeli ekip, bu maçı 1-0 kaybetti.

Dört haftada 6 puan toplayan Isparta Spor, 23 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da Isparta Atatürk Stadyumu'nda Düzce Spor'u ağırlayacak. Teknik Direktör Hakan Karaca yönetimindeki Yeşilpembeliler, bu maçta 3 puan alarak toplam puanlarını 9'a çıkarmayı hedefliyor. Maç öncesi tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Futbolseverler, heyecan dolu bu karşılaşmayı izlemek için stadyuma akın etmeye hazırlanıyor.