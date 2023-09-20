Isparta Jandarma Uyuşturucu Operasyonlarını Açıkladı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Uyuşturucu ile Mücadelede Önemli Başarılar Elde Etti
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlar ve şok uygulamaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 15 Haziran-18 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen son üç aylık dönem içindeki operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildi.
Operasyonlar ve şok uygulamalar neticesinde aşağıdaki uyuşturucu madde miktarları ele geçirildi:
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlar ve şok uygulamaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 15 Haziran-18 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen son üç aylık dönem içindeki operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildi.
Operasyonlar ve şok uygulamalar neticesinde aşağıdaki uyuşturucu madde miktarları ele geçirildi:
- (8.559) Kullanımlık Sentetik Cannobinoid Emdirilmiş Kağıt Uyuşturucu
- (112) gram Esrar
- (108) gram Eroin
- (40) gram Metamfetamin
- (5) gram Kokain
- (379) adet Uyuşturucu hap
- (53) adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı
- (359) paket Kaçak sigara
- (1) adet Kuru sıkı tabanca
Bu operasyonlar sırasında toplam (126) şüpheli yakalandı. (8) şüpheli uyuşturucu madde imal/ticaretinden, (118) şüpheli uyuşturucu madde kullanmak/bulundurmaktan adli işlem gördü ve (3) şüpheli ise tutuklandı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu maddelerin halka ulaşmasını engellemek amacıyla azim ve kararlıkla çalışmalarına devam edeceğini kamuoyuna bildirdi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu maddelerin halka ulaşmasını engellemek amacıyla azim ve kararlıkla çalışmalarına devam edeceğini kamuoyuna bildirdi.