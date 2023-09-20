Isparta Jandarma Uyuşturucu Operasyonlarını Açıkladı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Uyuşturucu ile Mücadelede Önemli Başarılar Elde Etti

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlar ve şok uygulamaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 15 Haziran-18 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen son üç aylık dönem içindeki operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildi.

Operasyonlar ve şok uygulamalar neticesinde aşağıdaki uyuşturucu madde miktarları ele geçirildi:

(8.559) Kullanımlık Sentetik Cannobinoid Emdirilmiş Kağıt Uyuşturucu

(112) gram Esrar

(108) gram Eroin

(40) gram Metamfetamin

(5) gram Kokain

(379) adet Uyuşturucu hap

(53) adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı

(359) paket Kaçak sigara

(1) adet Kuru sıkı tabanca