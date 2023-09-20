En Düşük Memur Maaşı 33 Bin TL Seviyelerine Çıkacak!

En Düşük Memur Maaşı 33 Bin TL Seviyelerine Çıkacak!
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Başlık: Bakan Vedat Işıkhan Duyurdu: En Düşük Memur Maaşı 33 Bin TL Seviyelerine Çıkacak!
İçerik: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir grup gazeteciyle yaptığı toplantıda, memurlara maaş zammı müjdesini verdi. Ocak ayında memur ve memur emeklisi maaşlarında yapılacak artışın yüzde 50'ye yaklaşacağını açıklayan Bakan Işıkhan, "En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." dedi.
Bakan Işıkhan, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda memur ve memur emeklilerinin ocak ayından itibaren alacakları maaşlar hakkında bilgi verdi. Buna göre, enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024'te yapılacak artışın yüzde 50'ye yaklaşacağını belirtti.
En düşük devlet memuru maaşının mevcut 22 bin 17 liradan, yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkması planlanıyor.
Ayrıca, Bakan Işıkhan, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamında 1 milyon 899 bin kişinin emeklilik işlemlerinin tamamlandığını ve henüz maaş bağlanmayan EYT'lilerin haklarının yıl sonuna kadar verileceğini açıkladı.
Bakan Işıkhan, seçim vaatleri çerçevesinde çeşitli düzenlemelerin de hayata geçirileceğini belirterek, "BAĞ-KUR prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'ye düşürülerek SSK'lilarla eşitlenecek. 1 milyon BAĞ-KUR'luyu kapsayacak. Aile Koruma Kalkanı ile her ailede en az bir kişinin çalışması ve primlerinin karşılanması sağlanacak. Ev kadınlarına isteğe bağlı sigorta kapsamında prim desteği verilecek." şeklinde konuştu.
Ayrıca, birinci dereceye ulaşmış tüm devlet memurlarına 3600 ek gösterge verileceğini ve yaşlı bakım sigortası gibi çeşitli düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirtti.
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