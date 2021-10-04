4 Ekim 2021 Pazartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Vaka sayıları aşılamaya rağmen düşmüyor

Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr Tevfik Özlü, korona virüs salgınında yüksek aşılama oranına rağmen vaka sayılarının neden düşmediğine açıklık getirdi. Özlü, "Kovid olmadıklarını, nezle veya grip olduklarını düşünüyorlar. Bu yüzden de hastaneye başvuruda gecikme yaşanıyor" dedi.



Türkiye'den Rum kesiminin provokasyonuna sert yanıt!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin onay verdiği 3 Ekim'de kıta sahanlığına izinsiz giren araştırma gemisini Türk Kıta Sahanlığı'nın dışına çıkardı.



Enflasyon rakamlarında yüzde 1,25'lik artış

Enflasyon rakamları açıklandı. Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 19,58 olarak kaydedildi. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Eylül ayında tüketici fiyat endeksinde bir önceki aya göre yüzde 1,25'lik artış görüldü.



Sigaraya zam

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. "Philip Morris" grubundaki ürünler 1'er lira arttı.



Biotech aşısından kötü haber

ABD'de yapılan yeni bir araştırmada, iki doz BioNTech aşısında 6 ay sonra antikorların oldukça azaldığı görüldü. Uzmanlar, bu dönemin ardından 3. doz aşı yapılmasını önerdi.



İslam karşıtlığıyla bilinen İsveçli karikatürist Vilks öldü!

İslam karşıtlığıyla bilinen ve çizdiği Hazreti Muhammed karikatürleri nedeniyle İslam dünyasında büyük tepkiye neden olan İsveçli karikatürist Lars Vilks ile iki koruma polisi, trafik kazası sonrası yanarak öldü.



Ali Palabıyık polis eşliğinde sahadan çıktı

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşısında 90+11'de Morutan ile bulduğu gol sonrası Çaykur Didi Stadı'nda tansiyon yükseldi. Futbolcular, teknik heyet ve tribünlerin büyük tepki gösterdiği maçın hakemi Ali Palabıyık, sahadan polis eşliğinde çıktı.





