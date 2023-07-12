Kırmızı ışıkta geçme cezası: 951 TL

Hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30 arasında aşma cezası: 951 TL

Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşma cezası: 4.064 TL

Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma): 4.064 TL

Ehliyetsiz araç kullanma cezası: 8.090 TL

Drift yapma cezası: 20.342 TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 112,9 olarak belirlenmesiyle birlikte 2023 trafik cezalarını duyurdu. Aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanma ve diğer trafik kurallarını ihlal eden sürücüler için ceza miktarları yeniden düzenlendi. İşte 2023 trafik cezaları listesi:Yapılan düzenlemelerle birlikte trafik cezalarında zam yapıldığı görülüyor. Sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve emniyetli bir şekilde seyahat etmeleri büyük önem taşıyor. Trafiğin düzenli ve güvenli bir şekilde ilerlemesi için bu cezaların caydırıcı olması hedefleniyor. Trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması adına herkesin kurallara uyması, trafik cezalarından kaçınması büyük bir önem arz ediyor.