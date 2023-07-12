Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 112,9 olarak belirlenmesiyle birlikte 2023 trafik cezalarını duyurdu. Aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanma ve diğer trafik kurallarını ihlal eden sürücüler için ceza miktarları yeniden düzenlendi. İşte 2023 trafik cezaları listesi:
- Kırmızı ışıkta geçme cezası: 951 TL
- Hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30 arasında aşma cezası: 951 TL
- Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşma cezası: 4.064 TL
- Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma): 4.064 TL
- Ehliyetsiz araç kullanma cezası: 8.090 TL
- Drift yapma cezası: 20.342 TL