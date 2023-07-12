Isparta Emekliler Derneği, Milletvekillerine Mektup Gönderdi: Emeklilerin Talepleri Dikkate Alınsın!

Emekliler Derneği Isparta Şube Başkanı Abdülkadir Ersal, milletvekillerine mektup göndererek, son zamlardan emeklilerin de faydalanması gerektiğinin altını çizdi. Emeklilerin yaşam mücadelesi verdiği en düşük emekli ödemelerinin 7.500 TL'ye kadar düştüğünü belirten Ersal, toplumsal adaletin sağlanması ve emeklilerin rahatlaması için önlem alınmasını talep etti.

Ersal mektubunda, asgari ücretliler ve kamu çalışanları için alınan tedbirlerin emeklilere de yansıtılmasını istedi. Ayrıca, intibak talepleri, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çekilmesi, söz verilen zam oranlarının gerçekleştirilmesi ve emeklilik haklarına saygı gösterilmesini vurguladı.

Emeklilerin ekonomik zorluklarının arttığına dikkat çeken Ersal, yaşanan adaletsizliklerin toplumsal barışı olumsuz etkilediğini ifade etti. Emeklilerin hayatlarını sürdürebilmeleri için yapılan zamların yetersiz olduğunu belirten Ersal, emeklilerin taleplerinin göz ardı edilmemesini ve devlet korumalı sosyal güvenliğin sağlanmasını istedi.

Isparta Emekliler Derneği'nin mektubu, emeklilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken ve vicdanlara seslenen bir çağrı niteliği taşıyor. Emeklilerin beklentilerinin karşılanması ve adaletli bir uygulama ile toplumsal makasın kapanması, geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak önemli adımlar olacaktır.