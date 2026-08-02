ISPARTA ATATÜRK ŞEHİR STADYUMU’NDA DÖNÜŞÜM BAŞLADI: YIKIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İLK KAZMA VURULDU

31 Temmuz İtibarıyla Kapatılan Stadyum, UEFA Standartlarında 15 Bin Kişilik Modern Bir Yaşam Merkezine Dönüştürülecek

31 Temmuz’dan İtibaren Kullanıma Kapatıldı

İl Müdürü Murat Çağrı Kaya: "1,5 Ay İçinde Yıkım Tamamlanacak"

"Uzun yıllar hem profesyonel hem de amatör ligdeki müsabakalara hizmet veren Atatürk Stadyumu’nun yıkım ihalesini tamamladık ve yüklenici firmayla sözleşmemizi imzaladık. Bu hafta itibarıyla yer teslimini yaptık, ekipler işe başladı. İlk önce söküm işlemleri yürütülecek, haftaya da yıkıma devam edecekler. Yıkım sürecinin 1 ila 1,5 ay içerisinde tamamlanacağını öngörüyoruz.

Stadın yenilenmesi etap etap gerçekleşiyor. Yapılan analizler sonucunda depreme dayanıksız çıkması nedeniyle projelerimiz ve maliyet çalışmalarımız doğrultusunda yıkım kararı alınmıştı. Yıkım tamamlandıktan sonra yeniden yapım için tekrar ihaleye çıkılacak."

"Yaşayan Bir Stat Olacak"

"Stat burada sadece futbola değil, okçuluk gibi farklı branşlara da hizmet veriyor. İleride de içindeki alanlarla birlikte çok daha farklı branşlara ev sahipliği yapacak, yaşayan bir stat olacak. Vatandaşlarımızın yürüyüş yapabileceği pistler yine yer alacak. Tesisimiz yine aynı ismiyle, Atatürk Stadyumu olarak yenilenmiş ve modern haliyle hizmet vermeye devam edecek."

Isparta 32 Spor Maçlarını Oynamaya Devam Edecek

Aşamalı Yıkım: İlk aşamada maraton tribünü, açık tribün ve misafir tribününün yıkımı gerçekleştirilecek. Bu sayede Isparta 32 Spor , maçlarını stadyumda oynamaya devam edebilecek.

İlk aşamada maraton tribünü, açık tribün ve misafir tribününün yıkımı gerçekleştirilecek. Bu sayede , maçlarını stadyumda oynamaya devam edebilecek. 15 Bin Seyirci Kapasitesi: UEFA standartlarında yerinde yenilenecek olan stadyumun yaklaşık 15.000 seyirci kapasitesine sahip olması hedefleniyor.

UEFA standartlarında yerinde yenilenecek olan stadyumun yaklaşık sahip olması hedefleniyor. Kulübe Kalıcı Gelir: Stadyumun alt kısmına inşa edilecek dükkanlardan elde edilen tüm gelirler, şehrin temsilcisi Isparta 32 Spor'a aktarılacak.

Isparta Atatürk Şehir Stadyumu'nda yürütülen yenileme projesi kapsamında ilk etap yıkım çalışmaları başladı. Yapılan duyuruya göre,tarihinden itibaren stadyumdaki tüm sportif faaliyetlere ara verildi ve tesis belirli bir süreyle vatandaşların kullanımına kapatıldı.Yıkım sürecine ilişkin Kanal 32 Haber’e açıklamalarda bulunan, stadyumun yapılan deprem analizleri sonucunda dayanıksız çıktığını ve bu doğrultuda yıkım kararı alındığını belirtti.İl Müdürü Kaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Tesisin sadece futbol değil, farklı branşlara ve halkın kullanımına da hizmet vereceğini vurgulayan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:Stadyumun yenileme süreci, lig maçlarını aksatmayacak ve taraftarları mağdur etmeyecek şekilde planlandı. Projenin öne çıkan diğer detayları ise şu şekilde: