Batı Akdeniz Bölgesinin yatırım imkânlarını tanıtmak ve yatırımcılara yön göstermek, katılımcı yaklaşımlarla kalkınma stratejileri belirlemek ve uygulama sürecini koordine etmek, işbirliği kültürünü yaygınlaştırmak, bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak ve yerel potansiyeli harekete geçirerek sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı sağlama amaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Kamu-Sanayi iş birliğini sağlamak üzere yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Isparta Valiliği öncülüğünde ve BAKA ev sahipliğinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde “Isparta Sektörel İstişare Toplantıları” turizm sektörü ile başladı.14 farklı temada gerçekleştirilecek olan toplantıların ilki “Turizm” sektörü ile oldu. Vali Aydın Baruş, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantı Vali Baruş’un açılış konuşmasıyla başladı.Vali Baruş “Bu toplantıda ilimizde turizm alanında meydana gelen gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulacağız. Sektör toplantılarına turizm sektörü ile başladık. Bu toplantılardaki amacımız tüm paydaşlarla bir araya gelerek onların sektör bazındaki değerlendirmelerini almak ve yaşadıkları sorunları hep birlikte ela almak ve karşılaşılan sorunlara birlikte çözümler üretmektir. Bu noktada Batı Akdeniz Kalkınma Ajansımızın bünyesinde bu toplantılarımızı sektörler bazında devam ettireceğiz. Turizm sektörü ilimiz açısından önemli bir sektör. Tarım ve Sanayinin yanında insanımıza önemli istihdam sağlayan, ilimize katma değer kazandıran ve her geçen gün ilimiz ekonomisinde önemli bir paya sahip olma yolunda ilerleyen bir sektör. İlimizde gerek yaz mevsiminde gerekse kış mevsiminde önemli sayıda ziyaretçiyi ağırlama fırsatı buluyoruz. Bunu ilimizin tanıtımını amaçlayan sosyal medyadaki izlenirliğin artmasından da anlıyoruz. Turizmdeki hedefimiz, ilimizi ziyaret eden ve ilimizde konaklayan ziyaretçi sayısını her yıl artırmak. Özellikle yabancı ziyaretçilerin ilimizde konaklamasını sağlayarak bu katma değerin ger geçen gün yükseltilmesinin temin edilmesini hedefliyoruz. İlimizde konaklama bazında “Turizm Belgeli” tesis sayısı şu anda 26. Yatak sayımız 2478. Belediye belgeli tesis sayısı ise 14, yatak sayısı 437. Basit konaklama belgeli tesis ki Kültür ve Turizm Bakanlığımızın son zamanda yapmış olduğu bir çalışma neticesinde bazı konaklama tesislerimize basit konaklama belgesi verdik. Bunlarda da yatak sayımız 2244. Diğer taraftan yine konaklama yaptırabildiğimiz kamu tesis sayımız 15, yatak kapasitesi ise 689’dır. 2016 yılında 367.240 kişi ilimizde konaklarken, 2019 yılında 538.642 kişiye ulaşmıştır. Araya pandeminin girmesi sebebiyle izleyen yıllarda sayılarda düşüş meydana gelmiş ve 2022 yılı eylül sonu itibariyle 468.353 kişi ilimizi ziyaret etmiştir. Bu demektir ki yavaş yavaş 2019 yılındaki zirve rakamlarını yakalayacağız. Bu sevindirici bir gelişme inşallah bu konaklama sayılarını daha fazla artırarak gelen ziyaretçilerin ekonomimize olan katkılarını daha ileriye taşırız. Önümüzde bir kış mevsimi var. Kış mevsiminde de Davraz Kayak Merkezi odaklı ziyaretçilerin ilimize gelmesi bekleniyor. Mevsim koşulları kayak turizmine uygun hale geldiğinde inşallah orada da hizmetlerimizi vermeye başlayacağız. Davraz Kayak Merkezindeki olumlu gelişmeler şehir içine de aksedecektir. Davraz Kayak Merkezindeki altyapıyı güçlendireceğiz. Ziyaretçi sayısının artırılmasına yönelik kapasiteyi de böylece geliştirmiş olacağız. Bu anlamda kış turizmi noktasında Isparta’nın önümüzdeki yıllarda daha hareketli olacağını tahmin ediyoruz. Bunların yanında ilimiz, gelen ziyaretçilere doğal ortamlar sunabilen ve bilinen bir şehir. Bu bağlamda turizmimizi çeşitlendirmek adına önemli bir potansiyelimiz var. Turizmimizi çeşitlendirmek adına değişik sportif aktivitelere ev sahipliği yapmak önümüzdeki süreçteki amacımız. Sportif ve özellikle karavan turizmi noktasında Ajansımızın da katkısıyla yeni yerler, yeni mekânlar oluşturarak buralardaki ziyaretçileri de artırmayı hedefliyoruz. Sektör temsilcilerimize katılımlarından ve iş birlikteliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun.” dedi.Toplantı, Kültür Turizm Müdürlüğü’nün sektöre yönelik hazırladığı sunumumun ardından sektör temsilcileriyle istişare bölümüne geçilmesiyle son buldu.