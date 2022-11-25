Isparta İl Özel İdaresi’nin 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü Isparta İl Genel meclisi toplantıları sona erdi. Serkan Keskin başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde İl Özel İdaresi bütçesi 350 milyon lira olarak 34 üyenin oy birliği ile kabul edildi. Bütçe görüşmeleri sonrası Vali Aydın Baruş İl Genel Meclisi’ni ziyaret etti.Vali Baruş, 2022 gelir ve gider rakamlarını meclis üyeleriyle paylaşarak, Isparta’nın altyapı bakımından Türkiye’deki bir çok ile örnek olduğunu kaydetti. Vali Baruş “ 2022 yılı sizlerin de malumu olduğu üzere gider ve gelir bütçesi 171 milyon 515 bin lira olarak bağlanmıştı. Sonra ek ödenek, devreden ödenekler ve yıl içerisinde gelen yardımlarla birlikte bütçe ödeneği 717 milyon 204 bin liraya çıkmış oldu. Toplam harcama tutarımız bugüne kadar 423 milyon 63 bin lira olurken gider gerçekleşme oranı ise yüzde 59 oldu. Gelirlerimize gelirsek, 260 milyon lirası kendi gelirlerimiz. Bağış ve yardımlar 261 milyon 505 bin lira olurken toplam gelir tutarımız ise 521miyon 509 bin lira olarak gerçekleşti. İlimizde Özel İdaremizin çabalarıyla altyapı konusunda büyük ilerlemeler kaydettik. Birinci kat asfalta 20 km, ikinci kat asfalta 14,5 km, sıcak kaplama asfaltta 52.4 km olmak üzere 2022 yılında yaklaşık 87 km asfalt yol çalışması gerçekleştirildi. Isparta İl Özel İdaresi örnek bir il özel idaresi, onu belirtmek isterim. Yani şimdiye kadar çalıştığım illerde veya diğer çalışmalarına tanıklık ettiğim iller arasında gerçekten altyapı konusunda büyük ileri kaydetmiş ve kırsal altyapıyı büyük oranda çözmüş İl Özel İdarelerinden birisi. Bu kapsamda kabul edilen bütçemizin ilimize, tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu katkılarınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. İl Özel İdaremiz tarafından bu yıl 51 okul bahçelerimizde asfalt ve boyama çalışması gerçekleştirildi. Bu da çok güzel bir çalışma, örnek bir çalışma Türkiye için. Çocuklarımızın düzgün oyun alanlarına sahip olması, sağlıklı bir şekilde okul bahçelerini kullanabilmeleri bakımından hakikaten önemli bir katkı. 2022 yılında 5.880 km karla mücadele çalışması yürütüldü bu yıl da ekiplerimiz hazır, gerek donanım bakımından, gerek makine parkı bakımından hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah bu kış zor bir durumla karşılaşmadan, vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştıran, zaruri ihtiyaçlarını zamanında karşılanmasını temin eden bir disiplin anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. İl Özel idaresi tabii ki altyapı çalışmalarını yapıyor ama bunun yanında İl Özel İdaresi ilin genelinde hem tarımdan, hem çevreden, sanayi ve ticaretten tutun da eğitim, sağlık, spor gibi bütün alanlara kadar sorumlu. Diğer taraftan ilimizin temel geçim kaynaklarından olan tarıma verilen destek de boşa gitmeyecek bir destek. Geçtiğimiz tarım üretim sezonunda silajlık mısır tohumu dağıtımı çok olumlu neticeler verdi. İnşallah önümüzdeki yıl da bu silajlık mısır tohumu dağıtımı uygulamasını devam ettireceğiz. Bunun yanında yine Milli Eğitim Bakanlığımızın Köy Yaşam Merkezleri projesi kapsamında çiftçilerimizin eğitimiyle ilgili Tarım Müdürlüğünün desteğiyle yapmış olduğu çalışmalara da destek vermek amacıyla arıcılık eğitimi alan sertifika sahibi vatandaşlarımıza da kovanlı arı desteği vereceğiz. İnşallah buradan da olumlu neticeler bekliyoruz. Diğer taraftan gerek tarım teşkilatımızın gerekse İl Özel İdaresi Tarım Müdürlüğümüzün bizlere önerdiği örnek projeler olursa bunlara da elimizden geldiğince destek vermeye gayret edelim” şeklinde konuştu.Toplantı, Vali Baruş’un İl Genel Meclisi’nde görevli emekli öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlaması ve çiçek takdim etmesiyle son buldu.