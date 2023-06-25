Motorin ve benzin fiyatlarındaki artış, sürücüler ve taşımacılık sektörü için önemli bir maliyet yükü oluşturdu. Haziran ayı boyunca motorin fiyatları litre başına 4,37 TL, benzin fiyatları ise litre başına 3,36 TL yükseldi. Ortalama olarak, motorin ve benzin fiyatları 24 liranın üzerine çıktı.
Ancak bu zam oranlarıyla sınırlı kalmadı. Otogaz (LPG) fiyatları da döviz kurundaki artışın etkisiyle zamlandı. 26 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren LPG fiyatlarına 66 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Bu durum, otogaz kullanan araç sahipleri için ek bir maliyet anlamına geliyor.
İşte güncel olarak bazı şehirlerdeki benzin ve motorin fiyatları:
İstanbul Anadolu Yakası:
- Benzin fiyatı: 24,02 TL
- Motorin fiyatı: 23,87 TL
- Benzin fiyatı: 24,04 TL
- Motorin fiyatı: 23,87 TL
- Benzin fiyatı: 24,48 TL
- Motorin fiyatı: 24,33 TL
- Benzin fiyatı: 24,47 TL
- Motorin fiyatı: 24,41 TL
Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Haberlerimize göz atarak güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.