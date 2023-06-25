Benzin fiyatı: 24,02 TL

Motorin fiyatı: 23,87 TL

Benzin fiyatı: 24,04 TL

Motorin fiyatı: 23,87 TL

Benzin fiyatı: 24,48 TL

Motorin fiyatı: 24,33 TL

Benzin fiyatı: 24,47 TL

Motorin fiyatı: 24,41 TL

Merhaba! Size son dakika bir haberimiz var. Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Motorin, benzin ve LPG fiyatlarına ardı ardına zam geldi. Haziran ayı boyunca süregelen Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükselişler, akaryakıt fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden oluyor.Motorin ve benzin fiyatlarındaki artış, sürücüler ve taşımacılık sektörü için önemli bir maliyet yükü oluşturdu. Haziran ayı boyunca motorin fiyatları litre başına 4,37 TL, benzin fiyatları ise litre başına 3,36 TL yükseldi. Ortalama olarak, motorin ve benzin fiyatları 24 liranın üzerine çıktı.Ancak bu zam oranlarıyla sınırlı kalmadı. Otogaz (LPG) fiyatları da döviz kurundaki artışın etkisiyle zamlandı. 26 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren LPG fiyatlarına 66 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Bu durum, otogaz kullanan araç sahipleri için ek bir maliyet anlamına geliyor.İşte güncel olarak bazı şehirlerdeki benzin ve motorin fiyatları:İstanbul Anadolu Yakası:İstanbul Avrupa Yakası:Ankara:İzmir:Bu zam haberleri, sürücüleri ve tüketicileri etkileyecek bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Yakıt fiyatlarındaki bu artışlar, araç sahiplerinin ve taşımacılık sektörünün daha dikkatli bir şekilde harcama yapmasını gerektirebilir.Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Haberlerimize göz atarak güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.