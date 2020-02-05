Yarıyıl tatillini camide değerlendirdiler

Isparta Müftülüğü "Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz" başlığıyla öğrencilerin cami ile bağlarının güçlenmesini sağlamak amacıyla bir proje hazırladı.İl Müftüsü Bayram Şahin. “Geçtiğimiz günlerde Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen deprem sebebi ile hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak depremzede kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum.” dedi.Şahin gençlere, “Sizler önce Allah-ü Teâlâ’nın sonra anne-babalarınızın bizlere birer emanetisiniz. Siz genç nesiller olarak bizlerin gözbebeğisiniz ve bu ülkenin geleceğisiniz. Bu yüzden dininizi ve kültürünüzü çok iyi öğrenmelisiniz. Yarıyıl tatili süresince Başkanlığımızca hazırlanan “Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz” projesinin Isparta da ki temsilcileri sizlersiniz. Vakit namazlarında camiye koşarak cami cemaatine katıldınız. Din görevlilerimize ezberlerinizi okudunuz ve Peygamberimizin hayatı ile ilgili bilgiler aldınız. Sizler tatilinizden fedakârlık ederek Allah’ a, Peygamber’e, camiye koştunuz sizleri tebrik ediyorum. Rabbim hem bu dünyada hem de ahiret te sizleri mükâfatlandırsın.” dedi.Konuşmaların ardından dereceye giren yaklaşık 300 öğrenciye, Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkan Yardımcıları Uğur Büyükçulcu, Fahretdin Gözgün ve İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından hediyeler verildi.Program sonunda Terminal Camii Deneğince, katılımcılara yemek ikramı yapıldı.