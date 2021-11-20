Sağlık Bakanlığının ev sahipliğini yaptığı Antalya 'da gerçekleşen "HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı" kapsamında, gerçekleştirilen ödül töreninde hastanemizin, Teşhis ve tedavi süreçlerinde; dijital kayıt sistemleri, klinik karar destek sistemleri, dijital görüntüleme ve bu görüntülere ulaşım kolaylığı başta olmak üzere bilişim sistemlerinin sağlık alanında kullanımının sağlanabildiği en üst seviye olan HIMSS Seviye 7 belgesini almaya hak kazanması nedeniyle , Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Şuayip BİRİNCİ tarafından Başhekimimiz Uzm.Dr. Ruşen KESKİN 'e ve hastanemiz HIMSS ekibine ödül verildi.ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ