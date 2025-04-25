Isparta Sanayi Atağa Kalkıyor: Elektrikli Araç Üretim Üssü Kuruluyor

Isparta, sanayi yatırımlarıyla geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi, önemli bir ortaklıkla yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Çin ortaklı Liya Elektrikli ve Motorlu Araçlar Şirketi ile imzalanan protokol, bölgeye hem ekonomik canlılık hem de teknolojik gelişim kazandıracak.

800 Milyon TL’lik Dev Yatırım

İki ve üç tekerlekli elektrikli araçların yanı sıra şehir içi kullanımına uygun mini elektrikli otomobillerin üretileceği tesis için yaklaşık 800 milyon TL bütçe ayrıldı. Projenin ilk aşamasında 250 kişilik istihdam hedefleniyor. Üretim süreciyle birlikte bu sayının daha da artması bekleniyor.

Yerli Üretimde Hedef %85

İlk etapta %41 yerlilik oranıyla üretime başlaması planlanan tesis, birkaç yıl içinde bu oranı %80’in üzerine çıkarmayı amaçlıyor. Liya markalı araçların sadece yurt içinde değil, uluslararası pazarlarda da yer bulması hedefleniyor.

Atabey’e 500 Dönümlük Alan Hazırlığı

Vali Abdullah Erin’in öncülüğünde gerçekleşen imza töreninde, yatırımın sadece Deri OSB ile sınırlı kalmayacağı mesajı verildi. Atabey bölgesinde 500 dönüme kadar bir alanın şirketin kullanımına sunulabileceği belirtildi. Bu gelişme, fabrikanın kapasitesini artırması ve ek üretim hatları kurması açısından büyük önem taşıyor.

Sanayi İçin Yeni Alanlar Açılıyor

Isparta Valiliği, yatırım taleplerine hızla yanıt vermek için sanayi alanlarını genişletme kararı aldı. 700 dönümlük üçüncü etap yatırımı sürerken, Atabey’de 1500 dönümlük bir arazinin daha sanayiye kazandırılması planlanıyor. Bu adımlar, kentteki sanayi hareketliliğini artıracak.

Isparta Ekonomisi Güç Kazanıyor

Vali Erin, “Sanayileşme sadece ekonomik değil, sosyal kalkınmanın da temelidir. Bu projeyle birlikte şehrimize 1 milyar TL’ye yaklaşan bir sermaye girişi olacak. Gençlerimize yeni iş alanları doğacak” diyerek yatırımın bölge için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti.