İGS’DEN KAÇIRILMAYACAK KAMPANYA!

Moda Haberleri / IspartaYaz mevsimiyle birlikte alışveriş heyecanı da doruğa ulaştı! Şıklığın ve kalitenin buluştuğu adres İGS, yepyeni sezon ürünlerinde sunduğu dev indirimlerle modaseverleri sevindirdi.Meydan AVM 1. katta yer alan İGS mağazasında geçerli olan kampanyaya göre;Gömlekten pantolona, ceketlerden tişörtlere kadar yaz kombinlerinizi avantajlı fiyatlarla tamamlama zamanı!Üstelik takım elbise alışverişi yapanlara özel hazırlanan “3 al 1 öde” kampanyası, mezuniyet, düğün ve iş davetleri gibi yaz aylarının vazgeçilmez şıklık ihtiyaçlarını ekonomik bir şekilde karşılıyor.İGS yetkilileri, hem klasik hem modern tarzları buluşturan koleksiyonlarının büyük ilgi gördüğünü belirtirken, kampanyaların sınırlı süreyle geçerli olduğunu vurguladı.