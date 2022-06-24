ISPARTA'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU - VİDEO HABER

İŞTE GURUPLARA DÜŞEN O GÖRÜNTÜLERİN HEPSİ - VİDEO MİX

Isparta'da sağanak yağış vatandaşlara ve trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Vatandaşlar yollarda su birikintilerinden dolayı yürümekte zorluk yaşadı. Öte yandan trafikte sürücülerde ilerlemekte güçlük çekti. Yollarda rögar kapakları patlayan bir çok yolda su birikintileri oluştu. Alt geçitte ve kapalı otoparklarda yağmur suyu birikti.Isparta'da çeşitli whatsApp grupları sağanak yağışı yakından takip ederek üyeler trafikten ve sağanak yağıştan etkilenen yerleşim alanlarını, sokakları telefon kamerası ile video çekerek paylaştı.