isparta-haberISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonuISPARTA-mobilya-magazalariISPARTA-genc-odasi-bebek-cocuk-odasimobilya-magazalari

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum Isparta’da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum Isparta’da
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum Isparta’da
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, bazı ziyaret, temel atma, açılış ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Isparta'ya geldi.
İlk olarak Keçiborlu ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında 61.6 milyon lira yatırımla tamamlanan 167 konut, ticaret merkezi ve caminin bulunduğu alanda bulunarak projeyi inceleyen Bakan Kurum ardından Süleyman Demirel Üniversitesi yanında çalışmaları devam eden TOKİ konutları inşaatında incelemelerde bulunarak, örnek dairelerden birini inceledi.
Bakan Murat Kurum, ziyaretlerine Isparta Valiliği ile devam etti. Bakan Kurum, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra il değerlendirme toplantısına katıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Isparta Karaağaç Millet Bahçesi ilk fidan dikim ve toplu açılış törenine katıldı.
Törende Konuşan Isparta Valisi Aydın Baruş, açılışı yapılacak, devam eden ve temeli atılacak projelerin Isparta’ya hayırlı olması temennisinde bulunarak, Devletimiz ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Isparta’ya verdiği destek bizleri güçlendiriyor diyerek, tüm Ispartalı vatandaşlar adına teşekkür etti.
Isparta Karaağaç Millet Bahçesi ilk fidan dikim ve toplu açılış töreninde konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; “son 20 yılda, şehrimize 18 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Bakanlık olarak ise 4 milyar liralık proje ürettik, üretmeye de devam ediyoruz.
Ispartalı yavrularımızın, gençlerimizin, anne ve babalarımızın mutluluğu için, ülkemizin ve şehirlerimizin iklim dostu yeşil dönüşümü noktasında da çalışmalar yapıyoruz. Bu doğrultuda ülkemizde şu anda 70 milyon m2 büyüklüğünde 447 millet bahçesi projemiz var.
Hamdolsun bu millet bahçelerinden 132‘sinin yapımını tamamladık. Isparta’mızda ise toplam büyüklüğü 273 bin m2 olan 5 millet bahçesi projemiz var. Atabey millet bahçemizi daha önce açmış, sizlerin hizmetine sunmuştuk. Senirkent millet bahçemizin yapımına ara vermeden devam ediyoruz. İnşallah 2023 yılında sizlerin hizmetine sunacağız.
Bugün bir başka millet bahçesi projemizi başlatıyoruz. Karaağaç Millet Bahçemizin ilk fidanlarını toprakla buluşturuyoruz. Isparta’mızın tam kalbinde 30 bin m2 alanda kuracağımız bu millet bahçemizle; doğayı, tarihi ve yeşili yeniden buluşturacağız.
Millet Bahçemizde çocuk oyun parkı, yürüyüş yolları, millet kıraathanesi ve yeşil avlu, gezinti yolu ve oturma alanları inşa ediyoruz. Ayrıca bakın burada görmüş olduğunuz ve 100 yılı aşkındır hizmet veren tarihi gar binası da millet bahçemizle tarihi ve doğal bir bütünlük sağlayacak.
Yine millet bahçemizin olduğu alanda bulunan su kulesi, Lokomotif deposu ve lojman gibi yapıların da restorasyon çalışmalarını tamamlayacağız.
Buradan seyahate çıkan vatandaşlarımız, beklerken hoşça zaman geçirebilecek ve dinlenebilecekler. Bu anlamda içerisinde istasyon bulunan ilk ve tek millet bahçemizi de ülkemize kazandırmış olacağız. Karaağaç Millet Bahçesi projemiz Ispartalı kardeşlerimize, hemşerilerimize, milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun.
Tabi, şimdi Kuleönü ve Eğirdir’e müjde vermezsek olmaz. Eğirdir ve Kuleönü’nde iki millet bahçemizin projelendirme çalışmalarına başladık. İnşallah tüm projelerimizi en kısa zamanda tamamlayacağız. Yine Güllerin, lavantaların kokusu; şehrimizin sokaklarını dolduracak, yuvalarımızın, evlerimizin misafiri olacak. Isparta’mıza hayırlı uğurlu olsun!
Değerli Kardeşlerim,
Bugüne kadar TOKİ Başkanlığımızla Isparta’ya toplam yatırım değeri 1.5 milyar lira olan 4.204 konut, 105 köy evi ile içerisinde hastane, okul, millet bahçesi, cami ve dükkânlardan oluşan 362 sosyal donatıyı kazandırmanın gururu içerisindeyiz. Allah’ın izniyle şimdi de toplam yatırım değeri 532 milyon lira olan 1.360 konut, 2 cami, restorasyon projesi, millet bahçesi ve sosyal donatılarımızı da en hızlı şekilde sizlere armağan edeceğiz.
İşte bugün bir önceki ziyaretimizde sizlere verdiğimiz bir başka sözü daha yerine getiriyoruz. Mutluluğun ve huzurun şehri Isparta’mızı, yeni konutlarına, çocuklarımızı sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşturuyoruz. Keçiborlu’da kentsel dönüşüm projemiz kapsamında 61.6 milyon lira yatırımla tamamladığımız 167 konut, ticaret merkezi ve caminin açılışını yapıyoruz. Isparta’mıza hayırlı uğurlu olsun.
Bitti mi? Bitmedi! Yine, Cumhurbaşkanımızın dar gelirli vatandaşlarımız için başlattığı 150 bin sosyal konut projemiz kapsamında Çünür Mahallemizde tam 1000 konut inşa ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu konutlarımızın tamamını hak sahibi 1000 Ispartalı ailemize teslim edeceğiz. Şimdiden yeni yuvalarımız, bereketli dükkânlarımız sizler için hayırlı uğurlu olsun.
Bitmedi! Devam ediyoruz! 150 bin sosyal konut projemiz kapsamında Isparta’da 2 projede toplam 236 konut daha inşa ediyoruz. Aksu’da 94, Eğirdir’de 142 konutumuz hızla yükseliyor. Birkaç ay sonra, Ekim ayında, bu konutlarımızı da sizlere teslim edeceğiz. Tabi Isparta’mıza, Ispartalı kardeşlerimize yeni konut müjdelerimiz de var.
Bugün itibariyle; Sütçüler ilçemizde 124, Aksu ikinci etapta 159, Atabey 3. etapta 250, Gelendost 3. Etapta 204, Senirkent’te 100, Gönen’de 71, Keçiborlu’da 340, Merkez Kuleönü’nde 200;
yine Isparta merkezde 1.350 ve Yalvaç ilçemizde 200 konut olmak üzere toplamda 3.000 konutluk projemizi başlatıyoruz. İnşallah tüm konut projelerimizi en kısa sürede tamamlayacak Ispartalı kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız.
Isparta’dan milletimize bir kez daha söz veriyoruz! Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; dar gelirli olup da ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar; konutlar inşa etmeye, yeni yuvalar kurmaya, yavrularımızı mutlu etmeye; aşkla, şevkle, azimle devam edeceğiz” dedi.
Ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç ve diğer katılımcılar tarafından Keçiborlu ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında tamamlanan 167 konutun hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Isparta’da son olarak, Restorasyon çalışmaları devam eden tarihi üzüm pazarı ve Damgacı sokakta incelemelerde bulundu.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Isparta’da son olarak, Restorasyon çalışmaları devam eden tarihi üzüm pazarı ve Damgacı sokakta incelemelerde bulunarak Isparta Belediyesini ziyaret etti.
 
287770328-341923491456473-3580150272291800753-n287870043-341923434789812-3136900790393286004-n288188079-341922988123190-5653866284155815605-n288195888-341923474789808-7922804452276228397-n288200531-341922938123195-60256160996978674-n288525480-341922944789861-2149021899222518479-n288555212-341923771456445-20603738430268258-n288663152-341922974789858-3614290674507660167-n288673361-341922994789856-2957924831436040209-n288677704-341923548123134-2926601470086168997-n288870282-341923694789786-1837958776213291146-n288880204-341923528123136-2942448456455162704-n288931908-341923514789804-4418891092077160825-n288962338-341923854789770-3674954982163917491-n289004510-341922888123200-6408420754813729118-n289105631-341923898123099-2882560279694648842-n289240279-341923214789834-4555806963075151159-n289283676-341923558123133-7826887683316062860-n289350007-341923588123130-970671716012969441-n289370647-341923594789796-8091201375545496363-n289377487-341922901456532-4823842242543841516-n289555945-341923924789763-5367140653574913461-n289576387-341922958123193-5530104330139272941-n289636169-341922928123196-4231534759868273512-n289842909-341922861456536-7263404854856116819-n

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum Isparta’daÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI SAYIN MURAT KURUM ISPARTA’DA
ISPARTA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİISPARTA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASIISPARTA'DA TRAFİK KAZASI
Başkan Tural’dan Gaziler Derneğine ziyaret BAŞKAN TURAL’DAN GAZİLER DERNEĞİNE ZİYARET
Isparta’yı Görmeniz İçin 5 Neden ISPARTA’YI GÖRMENİZ İÇİN 5 NEDEN
Isparta'da ISUBÜ Mezuniyet Töreni GerçekleştiISPARTA'DA ISUBÜ MEZUNİYET TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ
(EDOK) Korgeneral Sinan Yayla Vali Aydın Baruş’a Nezaket Ziyaretinde Bulundu(EDOK) KORGENERAL SİNAN YAYLA VALİ AYDIN BARUŞ’A NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Basın BülteniISPARTA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
ISPARTA İÇİN METEOROLOJİK HAVA DURUMU RAPORU
Isparta Valisi Aydın Baruş Eğirdir İlçesinde ISPARTA VALİSİ AYDIN BARUŞ EĞİRDİR İLÇESİNDE
KPSS’ye ücretsiz tekrar kampında hazırlanıyorlarKPSS’YE ÜCRETSİZ TEKRAR KAMPINDA HAZIRLANIYORLAR
Isparta’da Evidea heyecanı…ISPARTA’DA EVİDEA HEYECANI…
Isparta'da Medusa Başı heykeli ele geçirildiISPARTA'DA MEDUSA BAŞI HEYKELİ ELE GEÇİRİLDİ
Isparta'da dudak vitamini, ipek kirpik ve kaş tasarımı işlemleri Sevsen Beauty'de
Isparta'da Paket Taxi hizmete başlıyorISPARTA'DA PAKET TAXİ HİZMETE BAŞLIYOR
SİZ HALA CAPLOONBALI DEĞİL MİSİNİZ?
ISPARTA İL GENELİ İÇİN HAVA DURUMU RAPORU
ISPARTA'DA EMNİYETTEN FUHUŞ OPERASYONU
Isparta Haber: SDÜ'de Mezuniyet Heyecanı İçin Geri Sayım Başladı
Isparta'da Bazı Mahallelerde Elektrik Kesintisi yapılacak
Isparta'da kahvaltı keyfi için Aşiyan Gemi Restaurant
Isparta'da belediyeden kiralık 4 adet işyeriISPARTA'DA BELEDİYEDEN KİRALIK 4 ADET İŞYERİ
Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı Isparta'daEMNİYET KEMERİ SİMÜLASYON ARACI ISPARTA'DA
Isparta'da Damgacı Sokak’ta yapılan restorasyon çalışmalarında son durumISPARTA'DA DAMGACI SOKAK’TA YAPILAN RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA SON DURUM
ISPARTA'DA EMNİYETTEN “DÜMEN” İSİMLİ BÜYÜK OPERASYONISPARTA'DA EMNİYETTEN “DÜMEN” İSİMLİ BÜYÜK OPERASYON
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-kuyumcu-pirlanta-yuzuk-bilezik-kampanya-indirim-altin-gumus-kolye-diamond ISPARTA uygun avm, isparta-kafe-cafe-dugun-nisan-kina-seminer-toplanti-organizasyon- isparta-gul-lavanta-urunleri-dogal-lavander-rose-kozmetik-cosmetics isparta-guzellik-salonu-merkezi-telefon-numarasi isparta-kokorec-adana-durum-kofte-doner-ekmek-arasi-sucuk-alo-paket-siparis-doyum-bufe-isparta isparta-pirlanta-yuzuk-kolye-alyans-ucuz-kampanya-koseoglu-kuyukculuk isparta-perde-jaluzi-stor-fon-perde-firmalari isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-hatay-yoresel-urunler isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-prefabrik-konut-ev-konteyner-ucuz-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava ISPARTA iç giyim, isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA EMNİYETTEN FUHUŞ OPERASYONUISPARTA'DA EMNİYETTEN FUHUŞ OPERASYONU21 Haziran 2022
Isparta'da Babalar Günü dolasıyla karanfil dağıtıldıIsparta'da Babalar Günü dolasıyla karanfil dağıtıldı19 Haziran 2022
Isparta'da dudak vitamini, ipek kirpik ve kaş tasarımı işlemleri Sevsen Beauty'deIsparta'da dudak vitamini, ipek kirpik ve kaş tasarımı işlemleri Sevsen Beauty'de22 Haziran 2022
Isparta'da prefabrik binalarda yangın çıktıIsparta'da prefabrik binalarda yangın çıktı18 Haziran 2022
Isparta Valisi Aydın Baruş Senirkent İlçesini Ziyaret EttiIsparta Valisi Aydın Baruş Senirkent İlçesini Ziyaret Etti18 Haziran 2022
Isparta Haber: SDÜ'de Mezuniyet Heyecanı İçin Geri Sayım BaşladıIsparta Haber: SDÜ'de Mezuniyet Heyecanı İçin Geri Sayım Başladı21 Haziran 2022
Isparta'da kahvaltı keyfi için Aşiyan Gemi RestaurantIsparta'da kahvaltı keyfi için Aşiyan Gemi Restaurant20 Haziran 2022
FATMAGÜL ÇEVİK TÜRKİYE VE ISPARTA'DA MİLLİ GURUR YAŞATTIFATMAGÜL ÇEVİK TÜRKİYE VE ISPARTA'DA MİLLİ GURUR YAŞATTI19 Haziran 2022
ISPARTA'DA EMNİYETTEN “DÜMEN” İSİMLİ BÜYÜK OPERASYONISPARTA'DA EMNİYETTEN “DÜMEN” İSİMLİ BÜYÜK OPERASYON20 Haziran 2022
Isparta'da Damgacı Sokak’ta yapılan restorasyon çalışmalarında son durumIsparta'da Damgacı Sokak’ta yapılan restorasyon çalışmalarında son durum20 Haziran 2022
Isparta'da belediyeden kiralık 4 adet işyeriIsparta'da belediyeden kiralık 4 adet işyeri20 Haziran 2022
Isparta'da Bazı Mahallelerde Elektrik Kesintisi yapılacakIsparta'da Bazı Mahallelerde Elektrik Kesintisi yapılacak20 Haziran 2022
Isparta'da Paket Taxi hizmete başlıyorIsparta'da Paket Taxi hizmete başlıyor22 Haziran 2022
Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı Isparta'daEmniyet Kemeri Simülasyon Aracı Isparta'da20 Haziran 2022
ISPARTA İÇİN METEOROLOJİK HAVA DURUMU RAPORUISPARTA İÇİN METEOROLOJİK HAVA DURUMU RAPORU23 Haziran 2022
ISPARTA'DA BİNLERCE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN MEZUNİYET COŞKUSUISPARTA'DA BİNLERCE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN MEZUNİYET COŞKUSU22 Haziran 2022
SİZ HALA CAPLOONBALI DEĞİL MİSİNİZ?SİZ HALA CAPLOONBALI DEĞİL MİSİNİZ?22 Haziran 2022
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASIISPARTA'DA TRAFİK KAZASI24 Haziran 2022
Isparta’yı Görmeniz İçin 5 Neden Isparta’yı Görmeniz İçin 5 Neden24 Haziran 2022
ISPARTA İL GENELİ İÇİN HAVA DURUMU RAPORUISPARTA İL GENELİ İÇİN HAVA DURUMU RAPORU21 Haziran 2022