Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, bazı ziyaret, temel atma, açılış ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Isparta'ya geldi.İlk olarak Keçiborlu ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında 61.6 milyon lira yatırımla tamamlanan 167 konut, ticaret merkezi ve caminin bulunduğu alanda bulunarak projeyi inceleyen Bakan Kurum ardından Süleyman Demirel Üniversitesi yanında çalışmaları devam eden TOKİ konutları inşaatında incelemelerde bulunarak, örnek dairelerden birini inceledi.Bakan Murat Kurum, ziyaretlerine Isparta Valiliği ile devam etti. Bakan Kurum, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra il değerlendirme toplantısına katıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Isparta Karaağaç Millet Bahçesi ilk fidan dikim ve toplu açılış törenine katıldı.Törende Konuşan Isparta Valisi Aydın Baruş, açılışı yapılacak, devam eden ve temeli atılacak projelerin Isparta’ya hayırlı olması temennisinde bulunarak, Devletimiz ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Isparta’ya verdiği destek bizleri güçlendiriyor diyerek, tüm Ispartalı vatandaşlar adına teşekkür etti.Isparta Karaağaç Millet Bahçesi ilk fidan dikim ve toplu açılış töreninde konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; “son 20 yılda, şehrimize 18 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Bakanlık olarak ise 4 milyar liralık proje ürettik, üretmeye de devam ediyoruz.Ispartalı yavrularımızın, gençlerimizin, anne ve babalarımızın mutluluğu için, ülkemizin ve şehirlerimizin iklim dostu yeşil dönüşümü noktasında da çalışmalar yapıyoruz. Bu doğrultuda ülkemizde şu anda 70 milyon m2 büyüklüğünde 447 millet bahçesi projemiz var.Hamdolsun bu millet bahçelerinden 132‘sinin yapımını tamamladık. Isparta’mızda ise toplam büyüklüğü 273 bin m2 olan 5 millet bahçesi projemiz var. Atabey millet bahçemizi daha önce açmış, sizlerin hizmetine sunmuştuk. Senirkent millet bahçemizin yapımına ara vermeden devam ediyoruz. İnşallah 2023 yılında sizlerin hizmetine sunacağız.Bugün bir başka millet bahçesi projemizi başlatıyoruz. Karaağaç Millet Bahçemizin ilk fidanlarını toprakla buluşturuyoruz. Isparta’mızın tam kalbinde 30 bin m2 alanda kuracağımız bu millet bahçemizle; doğayı, tarihi ve yeşili yeniden buluşturacağız.Millet Bahçemizde çocuk oyun parkı, yürüyüş yolları, millet kıraathanesi ve yeşil avlu, gezinti yolu ve oturma alanları inşa ediyoruz. Ayrıca bakın burada görmüş olduğunuz ve 100 yılı aşkındır hizmet veren tarihi gar binası da millet bahçemizle tarihi ve doğal bir bütünlük sağlayacak.Yine millet bahçemizin olduğu alanda bulunan su kulesi, Lokomotif deposu ve lojman gibi yapıların da restorasyon çalışmalarını tamamlayacağız.Buradan seyahate çıkan vatandaşlarımız, beklerken hoşça zaman geçirebilecek ve dinlenebilecekler. Bu anlamda içerisinde istasyon bulunan ilk ve tek millet bahçemizi de ülkemize kazandırmış olacağız. Karaağaç Millet Bahçesi projemiz Ispartalı kardeşlerimize, hemşerilerimize, milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun.Tabi, şimdi Kuleönü ve Eğirdir’e müjde vermezsek olmaz. Eğirdir ve Kuleönü’nde iki millet bahçemizin projelendirme çalışmalarına başladık. İnşallah tüm projelerimizi en kısa zamanda tamamlayacağız. Yine Güllerin, lavantaların kokusu; şehrimizin sokaklarını dolduracak, yuvalarımızın, evlerimizin misafiri olacak. Isparta’mıza hayırlı uğurlu olsun!Değerli Kardeşlerim,Bugüne kadar TOKİ Başkanlığımızla Isparta’ya toplam yatırım değeri 1.5 milyar lira olan 4.204 konut, 105 köy evi ile içerisinde hastane, okul, millet bahçesi, cami ve dükkânlardan oluşan 362 sosyal donatıyı kazandırmanın gururu içerisindeyiz. Allah’ın izniyle şimdi de toplam yatırım değeri 532 milyon lira olan 1.360 konut, 2 cami, restorasyon projesi, millet bahçesi ve sosyal donatılarımızı da en hızlı şekilde sizlere armağan edeceğiz.İşte bugün bir önceki ziyaretimizde sizlere verdiğimiz bir başka sözü daha yerine getiriyoruz. Mutluluğun ve huzurun şehri Isparta’mızı, yeni konutlarına, çocuklarımızı sıcak ve güvenli yuvalarına kavuşturuyoruz. Keçiborlu’da kentsel dönüşüm projemiz kapsamında 61.6 milyon lira yatırımla tamamladığımız 167 konut, ticaret merkezi ve caminin açılışını yapıyoruz. Isparta’mıza hayırlı uğurlu olsun.Bitti mi? Bitmedi! Yine, Cumhurbaşkanımızın dar gelirli vatandaşlarımız için başlattığı 150 bin sosyal konut projemiz kapsamında Çünür Mahallemizde tam 1000 konut inşa ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu konutlarımızın tamamını hak sahibi 1000 Ispartalı ailemize teslim edeceğiz. Şimdiden yeni yuvalarımız, bereketli dükkânlarımız sizler için hayırlı uğurlu olsun.Bitmedi! Devam ediyoruz! 150 bin sosyal konut projemiz kapsamında Isparta’da 2 projede toplam 236 konut daha inşa ediyoruz. Aksu’da 94, Eğirdir’de 142 konutumuz hızla yükseliyor. Birkaç ay sonra, Ekim ayında, bu konutlarımızı da sizlere teslim edeceğiz. Tabi Isparta’mıza, Ispartalı kardeşlerimize yeni konut müjdelerimiz de var.Bugün itibariyle; Sütçüler ilçemizde 124, Aksu ikinci etapta 159, Atabey 3. etapta 250, Gelendost 3. Etapta 204, Senirkent’te 100, Gönen’de 71, Keçiborlu’da 340, Merkez Kuleönü’nde 200;yine Isparta merkezde 1.350 ve Yalvaç ilçemizde 200 konut olmak üzere toplamda 3.000 konutluk projemizi başlatıyoruz. İnşallah tüm konut projelerimizi en kısa sürede tamamlayacak Ispartalı kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız.Isparta’dan milletimize bir kez daha söz veriyoruz! Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; dar gelirli olup da ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar; konutlar inşa etmeye, yeni yuvalar kurmaya, yavrularımızı mutlu etmeye; aşkla, şevkle, azimle devam edeceğiz” dedi.Ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç ve diğer katılımcılar tarafından Keçiborlu ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında tamamlanan 167 konutun hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Isparta’da son olarak, Restorasyon çalışmaları devam eden tarihi üzüm pazarı ve Damgacı sokakta incelemelerde bulundu.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Isparta’da son olarak, Restorasyon çalışmaları devam eden tarihi üzüm pazarı ve Damgacı sokakta incelemelerde bulunarak Isparta Belediyesini ziyaret etti.