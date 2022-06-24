İlçemizden Isparta’ya sefer yapan yolcu dolmuşlarından birinin karıştığı kazada bir kişinin yaralandığı öğrenildi.Alınan bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Eğirdir- Gelendost karayolunun Mahmatlar Köyü yakınlarında meydana geldi. E.P.’nin kullandığı 32 YR 131 plakalı minibüs ile B.Ş. idaresindeki 42 BCF 88 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlarda büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kazayı sürücüler yara almadan atlatırken, M.Ş. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler yaralıya müdahale etti. Kazaya karışan araçlar ise çalışmanın ardından yoldan kaldırıldı.