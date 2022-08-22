22 Ağustos 2022 Pazartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Beyin kanseri tedavisinde çığır açacak

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, EdU adı verilen molekülün, sinir hücrelerine zarar vermeden beyindeki tümörün tedavisinde kullanılabileceğine dair bir çalışmaya imza attı.



307 metrelik fren izi

Gaziantep'teki kazada yolcu otobüsünün 110 km olan hız sınırını aştığı tespit edildi. Jandarma olay yerinde 307 metrelik fren izi tespit etti.



Benzine zam bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Benzine 23 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruş zam bekleniyor.



Domates virüsü tehlikesi

Hindistan'da ortaya çıkan 'domates virüsü' endişeye neden oldu. Deride ağrılı kırmızı kabarcıklar oluşturan virüs beş yaşının altındaik çocukları etkiliyor.



6 gruba özel kontenjan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıklayacağı sosyal konut projesinde yeni evlenenlere, gençlere, emeklilere, engellilere, şehit yakınlarına ve gazilere özel kota ayrılacak.



ABD polisinden öldürmeye teşebbüs

ABD polisi yine insanlık dışı muameleyle gündemde. Arkansas eyaletinde 3 polisin bir şüpheliyi öldüresiye darp ettiği anlar infiale neden oldu.



Kartal’dan farklı galibiyet

Beşiktaş, golcü oyuncuları Wout Weghorst ve Jackson Muleka'nın siyah-beyazlı formayla ilk gollerini attığı maçta Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

