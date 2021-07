Ciğerleri yanan Türkiyeˈye ilham veren kampanya:

Her öğrenci için SDÜ Bilim Ormanı

ˈna 1 fidan dikilecek

Akdeniz ve Ege kıyıları başta olmak üzere Türkiyeˈnin çok farklı noktalarında başlayan orman yangınları herkesi derinden üzdü.Yürekleri dağlayan can kayıplarımız var.İnsanlarımız, evcil hayvanlarımız, Tabiat Anaˈnın kusursuz parçaları hayata veda ediyor.Ekosistem çok can acıtıcı şekilde hasar görüyor.Günlerdir devam eden Tabiat Ana yıkımı, sağduyulu, duyarlılığı yüksek kurum ve kuruluşları da harekete geçirdi.Harekete geçen öncü kurumlardan birisi de Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) oldu.SDÜ, ˈDaha yeşil bir Türkiye için hep birlikteyizˈ başlıklı bir kampanya başlattı.Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ˈhttps://w3.sdu.edu.trˈ uzantılı resmî internet yazılımından kampanyaya ilişkin bilgileri paylaştı.Bu bağlamda SDÜ, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)- 2021 sonuçlarına göre SDÜˈnün programlarına yerleşen her bir öğrenci için SDÜ Bilim Ormanıˈna 1 fidan dikecek.Yapılan açıklama şöyle:ˈˈDaha Yeşil Bir Türkiye İçin Hep BirlikteyizÜlkemizde devam eden orman yangınları hepimizi derinden üzdü.YKS-2021 sonuçları ile üniversitemizi tercih ederek yerleşecek her öğrencimiz için SDÜ Bilim Ormanına fidan dikme kararı aldık. Yangınlara sebep olanlara daha yeşil bir Türkiye ile cevap vereceğiz!ˈˈ