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Isparta Pazar Yeri Kurulacak Yerler Yeni Liste
Isparta Pazar Yeri Kurulacak Yerler Yeni Liste
ISPARTA
Tarih:
08.05.2021 15:19
G.Tarihi:
08.05.2021 15:31
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Isparta Valiliği tam kapanma kapsamında 8 15 Mayıs tarihleri arasında kurulacak olan pazar yerleri listesini güncelledi.
Not:
Kurulan pazar yerine sadece listenin karşısında yazılan mahalle sakinleri gidebilecek.
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