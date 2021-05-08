Ispartaspor Kulübü Başkanı Eğirdir’li hemşehrimiz Atakan Yazgan ve Ispartaspor yönetimi bugün saat 10.00’de Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ü makamında ziyaret ederek sezon başında verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.Ispartaspor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan; ‘Sizler bize destek verdiniz sahanızı verdiniz, otobüs verdiniz takımı yalnız bırakmadınız. Zor şartlar altında görev yapıyorsunuz. Isparta’da şartları iyi olanlar kılını kıpırdatmıyor maalesef. Uzun zamandır ziyaret etmeyi düşünüyorduk fakat bugüne nasip oldu. Geçen sene bu takımı bal liginden alıp bugün playofa kadar getirdik. Şanssızlıklar olmasaydı birazda top şansımız olsaydı Şampiyon bile olabilirdik. Şehir sahip olmalı bu takıma bu takımın değeri şu an 10 milyon lira, bu memlekete bir değer getirdik. Biz bırakalım dedik, Süreyya vekilimiz bırakma dedi, düşürürler bu takımı, dedi devam ettik. Çok yorulduk 2 sene birileri taşısa bu takımı bırakma vaktimiz geldi, biz yine geliriz. Bizde yanlış olmaz, yanlış futbolcu transferi olmaz, büyük paralara futbolcu transferi olmaz, devre arasında papazlar vardır aramızda onları da gönderdik şimdi rahatladık. Takımın yaş ortalaması 21,5 çok genç ve en ucuz takım biziz. Ispartaspor’umuza verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz başkanım.’ dedi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK yaptığı konuşmada; ‘Siz gerçekten bu zorlu süreci yönetiyorsunuz. Türk sporunda bu tamamen gönüllük esasına dayalı fedakarlık isteyen mesai anlamında hem de bütçe anlamında sürekli fedakarlık isteyen bir işin içerisindesiniz. Biz sizlere dua ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Ama gücümüz nispetinde zaman zaman bizler acaba nerede olabiliriz nerede rol alabiliriz bunu da ileride değerlendirebiliriz.’ dedi.Günün anısına karşılıklı plaket ve hediye takdimlerinin ardından Ispartaspor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan ve Yönetimi Eğirdir’de ayrıldı.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)